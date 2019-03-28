Многие не могут сказать «нет». Это то, с чем борется большинство людей. В конце концов, вы не хотите обидеть тех, кто вам небезразличен. Вы не хотите, чтобы другие считали вас эгоистичным или безответственным человеком. К счастью, как оказывается, можно сказать «нет» почти любому, не чувствуя себя виноватым, выполнив следующее упражнение.

Просто скажите «нет»

Независимо от того, насколько неловко это может быть, вам необходимо четко понимать свой ответ. Быть неуверенным или уходить от ответа - нечестно по отношению к другой стороне. Им нужен своевременный ответ, чтобы составить соответствующие планы.

Если вы не можете взять на себя проект или посетить мероприятие, дайте честное и краткое объяснение. Если вы установили границы, это не должно быть проблемой. Но также помните, что вы не должны ни перед кем оправдываться, если вы не хотите этого делать. «Ой, извини, я не могу», - подходящий ответ.

Предложите альтернативу.

Тот факт, что вы отклонили запрос человека, не означает, что вы все равно не можете ему помочь. Если вас спрашивали о работе, вы могли бы направить к коллеге. Это одна из лучших техник. Вы предлагаете помощь, но уже на своих условиях. Преимущество предложения или поддержки заключается в том, что вы не чувствуете вины за то, что говорите «нет». Это беспроигрышный вариант.

Не отвечайте сразу.

Вам не нужно сразу отвечать на запрос. Сообщите своему другу или члену семьи, что вы должны просмотреть свой календарь. Помимо проверки наличия свободного времени, вам нужно это время, чтобы увидеть, соответствует ли запрос вашим границам. Иногда это может занять всего пару минут, а в других случаях вам может понадобиться больше времени.

Знайте свою ценность.

Недооценка своей ценности - главная причина, по которой мы слишком часто говорим «да». Если вы всегда говорите «да», другие могут воспользоваться этим. В результате многие люди часто назначают вам новые обязанности или просят «минутку» вашего времени, потому что они знают, что вы не скажете «нет».

Несмотря на то, что вы хотите быть надежным, вам не всегда нужно ставить потребности других выше собственных. Лучший способ - узнать, сколько стоит ваше время, и больше ценить свое мнение, чем мнение других.

Будь более эгоистичными.

Быть немного более эгоистичным может быть хорошо, поскольку это может помочь уменьшить беспокойство и стресс. Думайте об этом. Вы помогаете кому-то в проекте, прежде чем завершить свою собственную работу. Или вы пропускаете прием к врачу, чтобы встретиться с потенциальным клиентом. Со временем ваше психическое и физическое здоровье страдает.

Большинство людей будут двигаться дальше, если вы четко объясните, почему вы не можете помочь или встретиться с ними.

Фото:poleznosti.mirtesen.ru

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