Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство, которое мешает концентрировать внимание и контролировать импульсивное поведение, не должно снижать вашу продуктивность. Несмотря на то, что из-за этого состояния сложно собраться, люди, имеющие дело с СДВГ, по-прежнему могут хорошо обучаться в школе и нормально работать.

Люди с СДВГ должны как-то справляться в мире, который, кажется, создан специально для того, чтобы их отвлекать. Благодаря смартфонам и интернету бесконечные развлечения всегда на расстоянии одного клика. Итак, если вы беспокоитесь о том, что ваш СДВГ влияет на вашу продуктивность, примите во внимание следующие советы, чтобы ограничить отвлекающие факторы в вашей жизни и повысить концентрацию внимания.

Поймите, что ваш мозг уникален

Помните, что то, что работает для вас, может не работать для кого-то другого, и наоборот. Если конкретный совет не работает для вас, не расстраивайтесь. Используйте то, что помогает.

Начнем с исследования Axiom Learning, образовательной компании, основанной выпускниками Гарвардского университета. Axiom, которая разрабатывает индивидуальные программы обучения для студентов, считает, что индивидуальные программы являются наиболее эффективной тактикой для помощи СДВГ.

Компания утверждает, что учащиеся, проходящие обучение по программе LEAP 3.0 компании Axiom, получили в семь раз больший академический рост, чем те, у кого нет поддержки. Целевая поддержка помогает трети участвующих студентов избежать диагноза СДВГ после прохождения программы.

Покончите с прокрастинацией «правилом двух минут»

Правило простое: если задача занимает менее двух минут, выполните ее прямо сейчас. Это предотвращает накапливание небольших задач и создание огромного списка дел. С другой стороны, чтобы начать большой проект, определите один небольшой компонент, который не займет много времени, а затем выполните первое действие, чтобы запустить концентрационный шар.

Делайте записи вручную, а не в электронном виде

Электроника может быть удобной, но когда дело доходит до фокуса и памяти, ручка и бумага господствуют. Исследователи Пэм Мюллер и Даниэль Оппенгеймер обнаружили, что студенты, которые пишут заметки на бумаге, учатся лучше, чем студенты, которые пишут заметки на компьютере.

Держите тетрадь с отдельными разделами для каждого школьного предмета или рабочего проекта. Это может выглядеть как метод старой школы, но он работает.

Качественный сон

Хороший ночной сон тесно связан с целым рядом преимуществ. К сожалению, как сообщает Psychology Today, люди с СДВГ имеют более высокий уровень бессонницы, недосыпания и других проблем со сном.

Установите режим гигиены сна и придерживайтесь его. Выключите экраны, не ешьте в течение нескольких часов перед сном, не смотрите телевизор и не играйте в игры в постели. Нужно сделать так, чтобы ваш мозг ассоциировал вашу кровать с отдыхом. Если вы все еще не можете уснуть, обратитесь к врачу.

СДВГ не должен быть хозяином вашего успеха. Комбинируя описанную здесь помощь с должным профессиональным уходом, вы можете преодолеть отвлекающие факторы и беспокойство, чтобы стать лучше и продуктивнее в школе или в офисе.

Фото: hurriyetaile.com

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