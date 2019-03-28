Ревность не случайно относят к низменным, порочноым чувствам, которые способныразрушить даже крепкий брак. Писатель Эдуард Эррио очень точно подметил: «Ревновать - значит любить так, будто ты ненавидишь». Но психологи считают ревность естественным чувством, с которым можно не только жить, но и сберечь отношения.

Отличие мужской ревности от женской

Причиной ревности является неуверенность в прочности отношений, боязнь потерять партнера, если он увлечется другим объектом. Это чувство не возникает на пустом месте, при этом мужская ревность отличается от женской. Мужчину приводит в бешенство измена любимой, так как под сомнение попадает его отцовство. Дело в том, что эволюционное предназначение сильного пола - передать свой генетический код наследникам, поэтому он должен быть уверен, что растит своих детей.

Женщины, напротив, ревнуют любимого из-за его эмоциональной близости с другой дамой, так как возникает угроза перехода материальной базы и защиты к сопернице. Ведь ее основное эволюционное назначение - обеспечить безопасность и выживаемость детей. А всеми необходимыми ресурсами ее может обеспечить партнер.

Выходит, что ревность - это способ выживания ради продолжения рода, который причиняет ущерб нервной системе.

Если ревность превратилась в проблему

Если ревность возникает на ровном месте и перерастает в тревожное состояние, то это уже проблема. Под влиянием ревности рождаются мысли о том, что привычный мир рушится и нужно что-то делать. В голове проносится: «Она бегает за моим мужем!», «Он уйдет к другой». Так выражается предвзятое мышление - скоропалительные выводы, навешивание ярлыков, драматизация ситуации, поиск негатива. Навязчивая идея становится причиной тревоги, раздражительности, беспочвенных подозрений. В итоге провоцирует ревнивое поведение, от которого страдает сердечный друг.

Отталкивающая манера поведения

Ревнивец прибегает к форме допроса, выспрашивая малейшие подробности, порой в завуалированной манере: «Кто был на этой встрече? А Катя была? Ты с ней общался?» Собеседнику не остается ничего другого, как защищаться, отрицая все возможные подозрения. Чтобы избежать ненужных скандалов, он может прекратить делиться с любимой мыслями. Ревнивец бросается искать компромат, выискивает перемены в поведении, внешности своей половины. При этом игнорируется доброжелательное отношение партнера. Поиск улик исключает удовлетворенность жизнью, ведет к отчуждению в отношениях.

Если идти по пути обид, то общение с партнером сводится к минимуму. Если возникает желание его унизить, значит так выражается стремление доказать, что другой женщины у него быть не может. Если обозвать мужчину подлецом и обманщиком, но это может привести к снижению его сексуальности. Упреки и обиды вызовут опять же защитную реакцию второй половинки.

Как поступить?

Добиться полного избавления от ревности невозможно. Но можно просто мирно с ней сосуществовать. Для этого нужно научиться воспринимать ревность как ложную тревогу, пусть она будет с вами, но не попадайте к ней в плен. Не нужно допускать ее превращения в навязчивую идею.

Кроме того, психологи советуют научиться сочувствовать себе, потому что никто лучше самого человека не знает, каким тяжелым бременем для него является ревность. Она возникает из страха оказаться брошенным и преданным любимым. Необходимо абстрагироваться от своих эмоций и подумать о себе, как о том, кого вы любите и уважаете. Такая практика позволит снизить накал негативных чувств и тогда появится способность анализировать свое поведение.

Важно знать, что отношения гораздо больше и важнее ревности, и состоят из многогранной палитры эмоций: счастливых мгновений и проблем, прожитых вместе, обмена мыслями и мечтами. Нужно постараться сосредоточиться на хорошем и беречь его от разрушительной силы ревности.

Фото: familylifecanada.com

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