Полезные навыки, которые помогут при общении с людьми

Бывает сложно начать разговор или закончить его подходящими словами, зачастую не хватает смелости, чтобы высказать собственное мнение и постараться не обидеть собеседника. Во взаимоотношениях людей много нюансов и тонкостей, не позволяющих говорить о них ясно и четко. Когда собеседники находят общие темы для разговоров или стараются поддержать друг друга — диалог уже налажен. Ведь нужно ощутить желание людей пойти на контакт. Когда они боятся или стесняются, озлоблены или расстроены, лучше оставить вопросы и постараться помочь делом. В общении важна эмпатия, собеседнику нужно чувствовать, что его понимают и принимают, если он начинает рассказывать личные вещи. Какие еще способности могут пригодиться для прокачки навыка общения?

1. Умение слушать

Банальный, но безумно важный совет, который люди упускают из-за высокого мнения о собственной персоне, у них часто отсутствует чувство такта и уважения. Когда собеседник чувствует, что его не слушают окружающие, знакомые или аудитория, он еще может перенести потерю и справиться с эмоциями. Но близкие люди иногда бьют гораздо больнее и в нужный момент разворачиваются, чтобы не слышать о неудачах или поражениях. Человек начинает слушать, он воспринимает информацию как должное, но её стоит так же анализировать. Должно возникнуть желание помочь, узнать большее о собеседнике. Если обе стороны будут увлеченно следить за линией повествования, тогда разговор будет гораздо приятнее и комфортнее для обоих.

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2. Интересы собеседника и их важность

Во время разговора знакомый или друг может редко рассказывать о собственных увлечениях, не упоминать их при частых встречах. Он старается не нагружать собеседника, не давать ему лишней информации. Но она может стать еще одним общим делом, позволяющим проводить время вместе. Когда два человека имеют одинаковые хобби и хорошо общаются — их уже не остановить. Общие интересы приводят не только к улучшению взаимоотношений, они позволяют взглянуть на человека с иной стороны, рассмотреть его за любимым делом или работой. Нужно не забывать делиться впечатлениями от проделанной тренировки или нарисованной картины. Главное — научить выражать мысли словами. А об этом третий пункт.

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3. Харизма и красивая речь

Природа награждает харизмой не многих, она старается выбирать подходящих людей и будто делает из них весельчаков и ребят, умеющих отлично управлять эмоциями, контролировать порывы чувств, направляя их в нужную сторону. При общении с собеседником часто возникает желание оставаться собой, но приходиться сдерживаться, стараться говорить правильно, не использовать плохие слова. Но уйти от данной модели поведения поможет осознание важности грамотной и "чистой" речи. Без неё разговор становится похож на общение двух малообразованных людей. Конечно, ошибаться и смеяться можно, но следует привыкнуть, что русскому языку может быть неприятно и больно, как и человеку, находящемуся напротив.

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Фото: menwit.com