К какому врачу вести ребенка при проблемах с психикой

Родители часто игнорируются проблемы ребенка, связанные с состоянием его психики. Но мозг малыша в раннем возрасте довольно пластичен и быстро привыкает к изменениям и новым событиям. Если отказаться от посещения врача и оставить ситуацию без контроля, можно столкнуться с быстрым развитием заболевания. Для четкой постановки диагноза и выбора подходящей системы лечения нужно найти подходящего специалиста. Многие теряются в выборе и не могут определиться со специальностью врача. К кому вести ребенка для избавления от проблем с психикой?

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Психолог общей практики имеет высшее образованию по профилю "психология" или "детская психология". Его работа похожа на работу консультанта, помогающего определиться с выбором. Психолог же помогает избавиться от трудностей, встречающихся в жизни. Если он сомневается, что сможет оказать подходящую помощь, то отказывается от клиента или передает его другому специалисту. У психолога нет разрешения на выписку лекарств из-за отсутствия медицинского образования. Когда он видит, что расстройство проявляется в сильной форме, то часто рекомендует пациенту сходить к психотерапевту на консультацию. Работа данного специалиста с ребенком зависит от его возраста. В раннем детстве обычный диалог может стать скучным для малыша, специалист выявляет проблему из игр или рисования. Часто для ухода от сложившейся ситуации нужны целые курсы посещений психолога. Но чаще он работает с поверхностной проблемой, не заглядывая вглубь.

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Нейропсихолог использует в диагностике и работе принципы изучения особенностей строения и функционирования нервной системы. Мозг ребенка работает и развивается из-за разного рода факторов. Он может иметь плюсы и минусы в своей работе. И первые, и вторые могут сказываться на поведении и различных способностях. Приходя на первую консультацию, ребенок получает проведение диагностики. Она покажет, есть ли нарушения в работе нервной системы. Малыш получает список заданий, их нужно выполнить. Обычно в него входят различные упражнения на память, речь, внимание и другие функции. Раньше нейропсихологи занимались людьми, имеющими проблемы с нервной системой, возникшие после получения серьезных травм, после перенесенных инсультов. Записывать на прием к данному специалисту нужно, если ребенок не может отличить правую и левую руку, путается в понятиях о цвете, форме и виде вещей. Результаты достигаются с помощью нейрокоррекции.

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Психиатр — врач, имеющий высшее медицинское образование. Его специализацией являются психические расстройства личности. Он вправе выписывать медицинские препараты, направлять на лечение в больницу. Психиатр не будет лечить человека с помощью разговоров, но часто для дополнительной поддержки и быстрейшего выздоровления направляет пациента еще и к психологу. Причиной обращения к данному врачу может стать слишком высокая активность или сильная заторможенность в действиях. Движения малыша повторяются, являются одинаковыми и нетипичными, он может говорить или ходить во сне. Подростки сталкиваются с рядом других причин. Своевременное обращение к специалисту позволит избежать появление проблем в будущем. Психиатр часто изучает историю болезней пациента, подходит к лечению комплексно.

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Фото привью: detki-pogodki.ru