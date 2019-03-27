Дневник вели многие великие люди, в частности Чарльз Дарвин, Владимир Набоков и другие. Дневник помогал им контролировать многие процессы в собственной жизни, отслеживать эмоции и чувства, не забывать о важности заботы о теле и душе. Сейчас польза личного дневника практически обесценена - его не ведут, о нем редко вспоминают и стараются придумать оправдания, позволяющие не заводить такую полезную вещь. Дневник можно начать вести в любом возрасте, многие начинают делать это в старости и видят реальное движение и помощь, приходящую от ежедневной привычки брать ручку и записывать мысли. Какие еще плюсы у личного дневника.

Учеба на собственных промахах

Записывание мыслей или событий позволяет человеку создавать некое подобие автобиографии в свободной форме. Она живая и может показать все стороны личности, указать на её переживания и награды, не забыть сделать четкое определение общему состоянию. Когда хозяин или хозяйка дневника возвращается к написанному ранее, он или она понимает, что сейчас не пришлось бы так поступать. Не нужно бояться собственных мыслей или эмоций, они лишь делают нас настоящими и действительно живыми, способными на проявление добра и других чувств.

Улучшение памяти

Человеческий мозг не может помнить все, что происходило с хозяином тела в жизни. Он может выбрасывать яркие моменты детства, напоминать о хорошо проведенных выходных или в нужной ситуации подсказать теорему для сдачи экзамена. На протяжении жизни происходит столько событий, что при феноменальной памяти будет сложно помнить всё в деталях. Для это существует дневник и его способность переносить в прошлое, смотреть на себя пятнадцатилетнего уже другими глазами. Он создает эффект старых фотографий, только мысли читать гораздо увлекательнее. Мозг даже может припомнить, зачем делался этот рисунок или небольшая пометка. Разве не прекрасно?

Позволяет следить за прогрессом

С помощью дневника можно выражать мысли и чувства, записывать их в нужной форме. Он может стать отличным помощником людям, жаждущим перемен и прогресса в своей деятельности. Часто говорят, что человек, действительно желающий добиться успеха, сделает это без помощи дневника. Такое тоже бывает, но личный дневник будет слишком хорошим помощником, чтобы отказываться от его использования.

Люди часто сталкиваются ситуацией: нечего писать, не могу придумать тему, не хватает фантазии и т.д. Но дневник - это не только полет фантазии! Он наполнен событиями, произошедшими за день. Часто туда вписывают слова благодарности к себе и окружающим, ставят важные задачи и начинают вести страничку продуктивности. Можно добавить в дневник данные о сне и режиме. Не стоит забывать описывать чувства и стараться вести дневник настроения.

Фото: utforsksinnet.no

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