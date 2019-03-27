Для совершения действия или выполнения поставленной задачи нужно отводить определенное количество времени - один из залогов продуктивности. Возьмем в пример ученика, выполняющего домашнюю работу. Даже при высокой степени концентрации и внимания он потратит на решение задач и написание сочинения больше времени, чем запланировал. Существует множество факторов, прямо или косвенно влияющих на время, в которое должен уложиться ученик.

Когнитивные искажения можно отнести к сбоям в работе человеческого мышления. Данные сбои могут сильно влиять на различные процессы. К ним относят и процесс принятия различных решений. Одними из первых к проблеме человеческого поведения в рамках данного вопроса обратились ученые Даниел Канеман и Амос Тверски. Ученые показали работу модели рыночных отношений с иной точки зрения. Особенность их теории состоит в том, что рыночные отношения нельзя просто так отнести к формальным. Когда специалисты делают данный вывод, они забывают об одном важном пункте - поведении человека.

Первым описанным когнитивным искажением является ошибка планирования. Его описание состоит из таких слов: чрезмерно высокое чувство уверенности в собственных силах, большой оптимизм, не позволяющий давать правильную оценку времени, нужного для выполнения конкретной задачи. Термин появлился в работах упомянутых выше ученых в начале 1980-х годов. По их мнению, ошибка планирования не может зависеть от опыта. Если человек ранее сталкивался с подобным: не давал себе возможность выбрать подходящее время на выполнение задачи, - позже он всё равно преуменьшит количество минут или часов, выделяемых на выполнение задачи.

У появления данного феномена существует несколько объяснений. При наличии опыта человеку сложно оценить имеющиеся у него в запасе ресурсы. Он не видит, что они могут послужить дополнительным толчком для выполнения работы. Если в предыдущие разы получалось справляться с заданием за отведенное время, то в этот раз точно должно получится - так думает его мозг и начинает готовить человека к гонке.

Мозг подобным образом может реагировать на ошибки, произошедшие в прошлый раз. Он показывает зеленый свет, и человек начинает быстро и усердно работать. Ему кажется, что сейчас появилось множество сил для получения нового опыта и борьбы с ленью. Ученые называют описанную ситуацию позитивным искажением - под данный термин попадает и ошибка планирования. Человек более, чем на сто процентов уверен, что обстоятельства сложатся как нужно.

Может возникать и обычное желание выполнить работу быстрее и поскорее забыть о делах. Начинается гонка за минутами, выключается желание победить самого себя. Нельзя отнести ошибку планирования к негативным проявлениям и иллюзиям, но и не стоит считать её нормой.

Фото: nalogazbuka.ru

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