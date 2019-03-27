Влияет ли размер головного мозга на уровень интеллекта? Делают ли компьютерные игры нас глупее? Стоит ли доверять тесту IQ? В этой статье вы найдете ответ на столь интересные и актуальные вопросы.

Стоит ли доверять тестом на интеллект?

Как правило, под интеллектом понимается ум человека. С точки зрения психологии, интеллект - это сложная система человеческих характеристик, которая помогает не только решать школьные задачи, но и управлять эмоциями, строить отношения с другими людьми. Всего существует 8 типов интеллекта: эмоциональный, музыкальный, лингвистический, логико-математический, телесно-кинестетический, межличностный, внутриличностный, натуралистический. Таким образом, невозможно оценить общий уровень интеллекта у человека.

Влияет ли размер мозга на уровень интеллекта?

Большим заблуждением является мнение о том, что большой мозг обязательно у умного человека. Как уже было указано выше, нельзя оценивать умственные способности в одной плоскости. Различные тесты могут оценивать разные типы интеллекта. И один человек может быть слаб в одном направлении, но быть гением в другом. Кроме того, как известно, мозг неандертальцев заметно больше, чем у современных людей. По словам ученых, человеческий мозг уменьшается на протяжении 25 тысяч лет.

Влияет ли наследственность на уровень интеллекта?

Многочисленные исследования действительно показали, что человек уже рождается с генетической предрасположенностью к определенному уровню интеллекта. Ученные говорят, что половина наших умственных способностей являются наследуемым фактором.

Однако это не означает, что человек уже рождается с определенным уровнем IQ или музыкальным талантом. Гены лишь помогают быстрее осваивать необходимую информацию. Если ребенок попадает в среду, которая не предоставляет ему необходимых условий для развития, то потенциал так и останется нереализованным.

Насколько важен эмоциональный интеллект?

Нередко наблюдая за собой и другими людьми, можно заметить, что их социальный статус не соответствует их академической успеваемости. Очень часто люди, окончившую школу с золотой медалью и имеющие два высших образования, так и остаются всю жизнь на низкооплачиваемой работе без каких-либо перспектив. Обратная ситуация, когда круглый троечник добивается больших высот в карьере.

Психолог Говард Гарднер, считал что успех в жизни зависит не столько от глубинных знаний в своей области, сколько от широко спектра умственных способностей человека. В своей книге «Склад ума» он писал, что основной ключ к спеху - это равномерное развитие всех 8 типов интеллекта. Эмоциональный интеллект стоит особняком в этой концепции. Именно этот тип интеллекта отвечает за нашу мотивацию и целеустремленность.

Как компьютерные игры влияют на интеллект человека?

Многие по-прежнему считают, что увлечение компьютерными играми - прямая дорога к деградации. С ними не согласны ученные. По результатам проведенных экспериментов, было выявлено, что у геймеров сильнее развиты пространственные способности, которые отвечают за ориентацию человека в неизвестной местности, а также увеличение оперативной памяти.

Впрочем, методология исследования влияния компьютерных игр на умственные способности человека еще недостаточно развита, потому с уверенностью утверждать об их пользе для мозга нельзя.

Фото: audicus.com

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