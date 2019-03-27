Умение говорить не только правильно, но и красиво ценится в мире с незапамятных времён. Стоит вспомнить, например, какую важную роль играли ораторы в Древней Греции и в Древнем Риме. Да и вообще в мировой истории: иногда только благодаря талантливому ритору свершались революции и важные государственные события. В последнее время требование «хорошо говорить» выдвигает всё больше и больше работодателей, ведь от этого напрямую зависит работа с клиентами. Конечно, для того чтобы овладеть искусством красивой речи, сейчас совершенно необязательно идти на дорогие курсы, готовящие профессиональных риторов. Достаточно просто следовать нескольким советам.

Во-первых, надо избавиться от слов-паразитов в своём лексиконе. Все «э-э», «ну», «как бы» и «типа» только занимают место и не позволяют новым выражениям появляться в речи. Забыть стоит и о нецензурных высказываниях, расстатьяся со словами вроде «реально», «офигеть» и тому подобных. Конечно, они позволяют ёмко и красочно выразить свои чувства, но речь при этом становится скуднее. Стоит вообще обращать внимание на то, что мы говорим - у каждого из нас есть свой «список» слова-паразитов, которые мы вставляем при каждом удобном случае, но за собой этого не замечаем. Можно попросить друзей и семью помочь, делая замечания, когда такие клише начнут слишком часто появляться в речи.

Во-вторых, необходимо разнообразить состав литературы, которую мы читаем. Если человек хочет говорить правильно, он должен одинаково хорошо знать, и что такое «диффузия», и что такое «индифферентный» или «эмансипация».

В-третьих, не стоит забывать о существовании толкового словаря. Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться к нему за помощью, когда в тексте попадается незнакомое слово, или уточнить у собеседника. Так человек покажет не свою неосведомлённость, а наоборот, интерес к разговору и желание развиваться.

В-четвертых, можно разнообразить круг общения. Так получится «окунуться» в незнакомую ранее область, а значит, открыть для себя другую лексику, может быть, относительно знакомую, но не активно используемую.

В-пятых, отличным способом научиться красиво говорить станет изучение иностранного языка. Ведь это позволит не только открыть для себя культуру другой страны, но и глубже заглянуть в свою собственную. Разный синтаксис, разные выражения, которые используется для выражения одного и того же понятия... Ведь не зря говорят, что невозможно научиться говорить на иностранном языке, если толком не знаешь нюансов своего родного.

В-шестых, стоит начать заучивать стихи и афоризмы. Понравившиеся цитаты можно записывать в блокнот и перечитывать при каждой удобной возможности. В результате речь станет богаче и разнообразнее, а окружающие смогут по достоинству оценить ваш интеллект.

Фото: amadeus.com

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