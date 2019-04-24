Система непрерывного обучения - отличный помощник в получении новых знаний

Можно ли узнавать новое и учиться полезным вещам, когда на это нет свободного времени? Люди, достигшие больших высот, уверяют — такое возможное. Главное — правильный подход к делу и выбор подходящей системы получения знаний. Может казаться, что успех зависит от природных данных или удачи, но зачастую его основным компонентом является способность человека правильно и рационально использовать собственные ресурсы, направлять их в нужную сторону. От теории следует переходить к практике и не бояться ошибаться — только так можно увидеть реальный прогресс. В достижении цели особенно важно выбирать подходящую систему для получения знаний. Без неё заданная основа будет неверной, придется застаиваться на месте. Отличным решением станет непрерывное обучение, позволяющее выполнять максимум задач и стараться наполную использовать потенциал мозга.

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Первым шагом должно быть четкое определение цели, которую нужно достичь. Следует выбрать определенные темы и навыки, позволяющие почувствовать важность и нужность процесса обучения. К темам часто относят здоровье, информационные технологии или фитнес. Среди навыков можно встретить рисование, изучение различных языков, совершенствование собственного тела. Брать ориентир нужно лишь исходя из интересов и желаний. После составления списка нужно заняться расстановкой из в порядке приоритета. Нужно задуматься над важностью каждого для личной жизни, карьеры или других сфер жизни человека. В перечне должны быть пару точных и конкретных пунктов — они будут во внимании на первых ступенях обучения. Для создания идеальной рабочей системы нужно постепенно отказываться от ненужных навыков, не приносящих пользу или удовольствие. Их следует заменять более важными и продуктивными.

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Не стоит игнорировать способы восприятия информации, от них зависит возможность человека в короткие сроки справляться с большим объемом литературы или задачами. Существует три вида восприятия: визуальный, аудиальный и кинестеческий. Учащиеся, склонные к первому типу, лучше работают с изображениями, видео и графиками. Аудиалы выбирают восприятие информации на слух. Они обычно предпочитают слушать лекции или работать в паре с репетитором. Кинестетики видят главной целью получение практических знаний. Конечно, можно совмещать сразу несколько способов обучения. Человек выбирает подходящий исходя их предпочтений и желаний. Он может остановиться на одном, позже добавить другой и начать совмещать их. Главное — чтобы процесс получения знаний был комфортным и приятным.

Важной деталью в обучении являются хорошие источники для получения информации. Можно искать их не только в библиотеках и использовать старые книги. В интернете довольно много различных сайтов, помогающих в обучении различным умениям и предметам. Отлично помогают сайты на иностранном языке: они только позволяют учиться, но и подтягивают знания английского и других языков. Есть так же тематические курсы, подкасты и множество различных видов материалов, представленных правильным способом.

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Фото: curacollegiate.com