Система непрерывного обучения - отличный помощник в получении новых знаний (продолжение)

Существует множество различных систем обучения — они направлены на повышение продуктивности, потенциала и возможностей человека. Обучающийся может подстраиваться под выдвигаемые требования или стараться придумать более рациональную и подходящую систему для достижения определенных целей. Одной из подобных систем является система непрерывного обучения. Она состоит из большого количества пунктов, пора приступать ко второй части.

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Составление учебного графика позволит значительно сэкономить время, правильно распределить его. Сложнее всего приходится студентам и людям, имеющим загруженные рабочие будни. У них практически не остается времени для дополнительных занятий, но при его правильном распределении можно достичь поставленных целей. Неважно — двадцать минут или полтора часа — любое количество времени, проведенное за обучением, является полезным и важным для достижения цели. Чтобы начать составлять правильный график, нужно избавиться от бесполезных дел. К ним стоит отнести часы, отданные социальным сетям и телефону. Вместо них лучше почитать развивающую литературу. Можно слушать аудиокниги во время завтрака, читать до начала занятий или рабочего дня. Для достижения цели нужно постараться и тратить свободное время с умом.

Повышению продуктивности так же может способствовать работа в паре или получение знаний под руководством наставника. Многие люди отказываются от помощи и прекрасно справляются в одиночку. Но они не могут представить, что парные занятия зачастую повышают продуктивность на более, чем пятнадцать процентов. Напарник будет помогать вам, а вы напарнику. Не получится избежать появления спорных ситуаций — не стоит их бояться или сторониться. Когда два человека начинают работать над одним проектом, они не становятся единым целым хотя бы потому, что имеют собственные мнения и взгляды на ситуацию.

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Не стоит портить друг другу настроение и пытаться показать личностные качества. Работа в паре предполагает слаженность и возможность встать на сторону напарника. Непрерывное обучение научит в долгосрочной перспективе учиться быть нужным для другого человека. Ведь процесс обучения может быть коллективным — всё зависит от учеников и их желания.

Можно попытаться написать хорошие тексты по пройденному материалу. Даже при отсутствии писательских навыков и знаний и стилях, не стоит отказываться от данной задумки. Специалисты уверяют, что процесс написания научного, публицистического или художественного материала позволяет улучшить работу мозга, дать ему возможность хорошо поработать и напрячься. Анализ информации, поиск нужной темы, написание и редактура — список далеко не полный, а мозг уже начинает радоваться. При отсутствии желания писать, не стоит специально стараться привить себе любовь к данному делу. Но редкие заметки или личный дневник тоже считается. Если постоянно давать мозгу подпитываться, не застаиваться, можно разогнать его работу до невероятных величин.

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