Австрийский ученный Фридрих Глазл выделял девять этапов конфликта: отвердевание или усиление, дебаты и полемика, действия, имидж, потеря лица, стратегия угроз, ограниченные уничтожающие удары, разгром, вместе в пропасть.

Отвердевание (усиление)

Позиции сторон начинают твердеть, укореняться в сознании субъектов конфликта. Со временем, противоречивые точки зрения начинают сталкиваться друг с другом. Участники конфликта уверены в мирном решении вопроса и в эффективность переговоров, однако понимание наличия напряженности вызывает скованность и напряжение. На данном этапе нет партий и лагерей, а мышление склоняется к сотрудничеству нежели к конкуренции.

Дебаты

На данном этапе противоречия выходят наружу в форме споров. Стороны конфликта уверены в своей правоте (черно-белое мышление), поляризация мнений введет к столкновению. На данном этапе формируются сторонники вокруг каждого мнения.

Действия

Переговоры для сторон конфликта кажутся бессмысленными и сменяются действиями. Кроме того, действия зачастую несоответствию сказанным словам. Появляется страх не правильно понять противоборствующие стороны конфликта. Лагеря сторонников смыкаются сильнее, а убежденность в собственной правоте увенчивается. Настрой на конкуренцию становится сильнее тяги к сотрудничеству. Пропадает чувство эмпатии к конфликтующей стороне.

Имидж

Стороны конфликта в большей степени заботит их имидж в чужих глазах. Запускается компания по улучшению собственного имиджа и ухудшение имиджа противоборствующей стороны. Стороны конфликта вешают клише друг на друга, создавая образ врага. Также стороны конфликта начинают чувствовать нехватку поддержки от сторонников, что введет к поиску новых. Между сторонами конфликта чувствуется откровенное отторжение. Данный этап считается точкой невозврата, когда конфликт мирным путем урегулировать уже не получится.

Потеря лица

Стороны испытывают настолько негативные эмоции друг к другу, что их нападки утрачивают моральную опору. Собственный образ и образ противника искажается сильнее, субъект ощущает себя «ангелом», а противника «демоном». На данном этапе начинается прямое столкновение, цели сторон принимают радикальный характер по отношению друг к другу.

Стратегия угроз

Стороны не стесняют себе в выдвижении угроз. Стороны всячески пытаются показать свою решимость в отстаивании собственной позиции и осуществлении сказанных угроз. В то же время, сложность принятия решений увеличивается, тогда как времени на их принятие становится заметно меньше. Стороны начинают действовать не из собственных побуждений, а лишь отвечают на выпады противника.

Ограниченные уничтожающие удары

При принятии решений не учитываются нормы морали. Стороны стараются причинить вред друг другу.

Разгром

Приоритетом сторон становится полное уничтожение противника. Главная цель - полное уничтожение противоборствующей стороны.

Вместе в пропасть

Стороны конфликта осознают, что зашли в тупик и выхода из сложившейся ситуации нет. Стороны конфликта имеют одну цель - уничтожить противника. Особенностью последнего этапа является готовность сторон пожертвовать собственными ресурсами лишь для того, чтобы причинить вред противнику.

Фото: econet.ru

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