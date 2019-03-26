Жизнь - вещь интересная и непредсказуемая. Никогда не знаешь, чего от неё ждать: сегодня мы весело проводим время с друзьями, а завтра уже не разговариваем с ними и делаем вид, что незнакомы. Увы, человек существо слабое: нередко мы прощаем тех, кого прощать не следовало бы, и остаток жизни проводим в тяжёлых мучениях. Так о каких же ошибках мы обязательно будем сожалеть спустя время?

Во-первых, о сохранённых безнадёжных отношениях. Как бы это ни было больно, как бы нам ни казалось, что жизни дальше не будет, разбитую вазу склеивать бессмысленно. От того, что мы попытаемся сохранить то, чего больше нет, никому лучше не станет: доверия больше не будет, теплой и нежной любви тоже, зато будет только боль и раздражение.

Во-вторых, не стоит удерживать тех, кто уже попрощался. Естественно, ещё долго мы будем вспоминать проведённое время вместе с другом или второй половинкой, однако в мире проживает ещё семь с лишним миллиардов человек, среди которых обязательно найдётся тот, кто поможет нам снова почувствовать себя живыми. Разумеется, не стоит разрывать старые отношения ради новых, но если человек сказал, что мы ему не нужны, стоит ли предаваться каким-то мечтам?

В-третьих, не стоит держаться за нелюбимую работу. Конечно, высокий заработок это приятно, полезно и вообще положительно, но разве не страшно проснуться однажды утром и понять, что половина жизни прошла на нелюбимой работе в склоках с коллективом и начальством? Никто не говорит о том, что бросать такую работу нужно сразу, но, по крайней мере, осознать для себя и задуматься, хочется ли так жить дальше, или стоит что-то поменять, просто необходимо.

В-четвёртых, не стоит зацикливаться только на работе и сводить всю свою жизнь к ней. Карьерный рост это замечательно, но как же друзья, семья, хобби, путешествия? Понять в старости, что ничего кроме рабочего кабинета и мрачных лиц коллег мы в своей жизни не увидели, может быть очень печально.

В-пятых, нельзя всё время пытаться оправдать чужие ожидания. Например, поступать в тот университет, который нам выбрали родители, ведь у него хорошая репутация. Или создать семью тогда, когда сказали, что вот сейчас самое время для этого. И в итоге всю жизнь прожить по чужим указаниям. Можно ли это назвать жизнью вообще? Тем более, если сопровождаться подобное существование будет борьбой с самим собой и собственными желаниями, которые так и не осуществились.

В-шестых, не стоит легкомысленно относиться к собственному здоровью. Всем нам в двадцать лет кажется, что старость, смерть - это что-то очень далекое и вообще не про нас. Увы, это не так. И если в пожилом возрасте мы не хотим оказаться прикованными к кровати - стоит уделять больше внимания своему телу.

Фото: pinme.ru

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