Удача и фарт играют огромную роль в жизни любого человека. Кому повезет, а кому нет на этой неделе, рассказали астрологи, подготовившие для наших читателей еженедельный гороскоп удачи.

Овен. Рассчитывать на удачу представителям этого знака по-прежнему не приходится. Возможно, по окончанию первого весеннего месяца в их жизни что-то поменяется, а пока придется рассчитывать только на собственные силы.

Телец. Рожденным под знаком тельца повезет на этой неделе дважды - в среду и пятницу. Именно на эти дни нужно запланировать все самые важные дела. В остальные дни на удачу рассчитывать не приходится.

Близнецы. Удачное стечение обстоятельств принесет в жизнь Близнецов новые знакомства. Они сполна воспользуются ними в свою пользу. В этом плане удачными днями для общения окажутся 28 и 30 марта. Да и в остальные дни можно рассчитывать на ее величество Фортуну.

Рак. Повезет самому нежному зодиакальному знаку исключительно по четным числам - 26, 28, 30 марта. Эти три дня могут изменить жизнь раков кардинально. Правда, если они сами этого захотят.

Лев. А вот светские Львы, навряд ли, могут рассчитывать на благосклонность судьбы, которая приготовила им немало испытаний. Все они будут с негативным оттенком, поэтому придется попотеть, дабы исправить возникшую ситуацию.

Дева. Кто может рассчитывать на удачу в эти семь дней, так это Девы, которым повезет не только в бизнесе, но и делах сердечных. Случайная встреча может завершиться гражданским браком и сумасшедшей любовью. Не проглядите только свою вторую половинку. Самые благоприятные дни - среда, четверг, суббота и воскресенье.

Весы. Переменчивая неделя в плане фарта ждет Весы. Первая ее половина будет складываться неудачно, но начиная с четверга, ситуация кардинально поменяется, что хорошо скажется 28 - 31 марта на эмоциональном состоянии этого знака.

Скорпион. Когда человек испытывает апатию ко всему и депрессию, то трудно привлечь на свою сторону Фортуну. Именно в таком состоянии пребывают сейчас Скорпионы, захандрившие еще с самого начала весны. Может пора прекратить заниматься ерундой?

Стрелец. Представителям этого знака повезет ровно два дня в неделю - понедельник и пятницу. Остальные дни не принесут удачи, но и совсем неудачными их тоже назвать трудно. Многое зависит от окружения Стрельцов и от их собственного настроя.

Козерог. Еще один неудачник этой недели - Козерог. Рассчитывать на везение ему не придется, все семь дней окажутся неблагоприятными. Лучше это время отсидеться дома, набраться свежих сил, чтобы уже в апреле попытать счастья сразу на всех фронтах.

Водолей. Этот знак может рассчитывать на удачу в процентном соотношении 50 на 50. С понедельника Фортуна повернется к Водолеям лицом, но уже в четверг исчезнет в неизвестном направлении, оставив один на один его со всеми проблемами.

Рыбы. Лишь два дня в неделю повезет Рыбам. Четверг и воскресенье окажутся самыми благоприятными днями. Остальные пять дней наступившей недели не сулят ничего хорошего.

Фото: bloknot.ru

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