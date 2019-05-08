Почему надо читать книги?

"Люди перестают мыслить, когда перестают читать" — сказал знаменитый французский мыслитель Д. Дидро. И это очень верно!

Несмотря на появление радио, телевидения и интернета книги не уходят из жизни людей, потому что читать — важно.

Известно, что чтение расширяет кругозор и словарный запас, повышает мыслительные способности, развивает память, умение анализировать информацию. В конце концов, многим перелистывание страниц свеже купленной книги доставляет неимоверное эстетическое удовольствие. И это то немногое главное, что может дать книга человеку.

Есть люди, для которых книга — это "чудо", позволяющее перенестись в другие миры, отрешившись от повседневной суеты и жизненных проблем.

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Подробно о пользе чтения книг

1. Развивают мышление и интеллект. При чтении оказываются задействованы оба полушария мозга, активизируются разные нейронные связи. Доказано, что человек, который практикует чтение, способен находить ответы на некоторые жизненные вопросы быстрее. Обязательно у человека, который много читает, широкий кругозор.

2. Помогают бороться со стрессом. Если книга с весёлым сюжетом, она станет источником позитива. Если это роман или драма, то сопереживая героям, человек отодвигает свои собственные проблемы и переживания на второй план.

3. Способствуют расширению словарного запаса. Во-первых, в любой литературе встречаются новые слова. Во — вторых, конструкции и правильные сочетания развивают речь и способствуют запоминанию правил пунктуации.

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4. Как мера профилактики болезни Альцгеймера. При чтении в активной стадии находятся мозговые клетки, повышается мозговая функциональность и пластичность, следовательно, устойчивость к развитию склероза и болезни Альцгеймера.

5. Улучшают ораторские навыки. Повышение пластичности мозга, расширение словарного запаса делают человека более уверенным при общении, помогает подбирать нужные слова, интересные факты. Это, в свою очередь, позволяет увеличить круг общения и улучшить самооценку.

6. Стимулируют творческие способности и креативность. Человек, прочитавший много книг, способен сгенерировать свежие идеи, найти интересные решения или выход из любой, сложной житейской ситуации.

7. Влияют на качество сна. Например, если читать каждый день перед сном, то складывается полезная привычка. Со временем книга станет причиной-сигналом для организма, что пора отходить ко сну.

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8. Тренируют память и воображение. Читая, нам приходится запоминать события, имена героев, повороты сюжета и другое. Эти процессы развивают логику, память.

9. Повышают способность концентрироваться. Фиксируя наше внимание на определенном предмете или событии, которые описываются в книге, мы тренируем наше внимание. Этот навык помогает успешно концентрироваться на выполняемых задачах в простой жизни.

10. Замедляет старение. Приближение старости всего организма прямо связано со старением мозга. В процессе чтения человеческий мозг активизирует новые нейронные связи и центры, которые отвечают за внимание, запоминание, поиск решений.

11. Способствует развитию детей и формируют личность ребенка на всех этапах роста, закладывая основные понятия о социуме, о таких элементарных вещах как уважение, прощение, связь событий. Читая, ребенок развивает свое мышление, память и кругозор.

Важно начать приучать к чтению, пусть сначала вслух и с просмотром картинок, с детства, чтобы позже книга стала для ребенка интересным миром.

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Если говорить о жанрах чтения, то рекомендуют читать не только художественную литературу, но и научные труды. Они способствуют пониманию мира вокруг, самопознанию и самосовершенствованию.

Философия развивает мышление, помогает в поисках смысла жизни и предназначения человека.

Поэзия улучшает письмо и правильность речи, развивает красноречие.

12. Доставляют эстетическое удовольствие. Ещё Петрарка сказал, что книги имеют особое очарование, они вызывают особое наслаждение. Хорошая книга станет для вас источником радости, почти другом.

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Фото привью: latifundist.com