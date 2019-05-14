Как сделать уроки литературы интересными

Любить литературу или нет — дело каждого человека. Но на решение могут повлиять данные, заложенные в детстве. В раннем возрасте малыш сталкивается с привычными сказками, потом начинает узнавать больше о литературе. У многих просыпается интерес к чтению, новым мирам и интересным историям — настоящая литература действительно может заинтересовать и увлечь. Главное — найти верный подход. Когда у детей просыпается тяга к знаниям, многие педагоги не стараются развить её еще больше, а лишь продолжают следовать привычным планам. Для появления реального светлого чувства и интереса к литературе нужно научиться превращать процесс получения знаний в интересную игру, позволяющую узнавать, ошибаться и становиться лучше.

Читайте также: Любовь к чтению делает человека добрее и спокойнее

1. Нет привычным контрольным работам

Дети начальных классов привыкают к контрольным работам. Они действительно полезны и позволяют отслеживать прогресс ученика по тому или иному периоду литературы, конкретному произведению. Но сама структура и процесс написания таких работ может негативно сказываться на процессе обучения и получения знаний. Когда ребенок видит лист с заданиями, он сразу начинает задумываться о времени, которое ему понадобится для выполнения. Глаза постепенно просматривают все задания, они натыкаются на то, что ученик не знает — момент упущен, возникает чувство скованности. Ребенок начинает понимать, что при такой ошибке он получит минус один балл. Лучше делать контрольные на отдельных листочках, стараться хвалить ученика после каждого правильно сделанного задания. Такой подход часто используют репетиторы.

Читайте также: Как привить ребенку любовь к книге

2. Создание карты передвижения героев

Литература — один из немногих предметов, где человек может дать волю фантазии и постараться забыть о действительности, не позволяющей постоянно мечтать. Карта передвижений героев позволит ученикам не забывать о важных деталях произведения, составлять правильную хронологию и делать героев особенными, отличающимися друг от друга. При создании данной карты можно смело включать фантазию и стараться перенести рассказ или роман на чистый альбомный лист. Ребята, которые не любят рисовать, могут делать обозначения или придумывать различные интересные подписи. К карте героев и их передвижений часто добавляются цитаты из произведения. А вот о цитатах из книг будет следующий пункт.

Читайте также: Приучить ребенка читать - миссия выполнима

3. Цитирование и читательский дневник

Читательский дневник помогает ученику надолго сохранять в памяти все детали прочитанного, он позволяет делиться мыслями о книге и может стать настоящим спасением, когда нужно готовиться к экзаменам. Подготовка требует идеального знания слишком большого количества произведений и цитат из них. Лучшего способа, чем их выписывание, пока не придумали. В процессе письма у человека откладывается информация в определенной части головного мозга. Она потом и позволяет успешно рассказывать об особенностях конкретного рассказа или романа. И зачастую читательский дневник и выписывание цитат становится неким ритуалом для ребенка. Даже после окончания школы он продолжает читать и автоматически выписывает интересные выражения, мысли героев. Эта привычка очень полезна, помогает раскрывать творческий потенциал и видеть прекрасное в обычных репликах героев.

Читайте также: Полезные привычки, которые приносит чтение книг

Фото: konkurent.in.ua