Чем отличается интроверт от социально-тревожного человека

За последнее время интроверты стали легче восприниматься обществом: они могут нормально уйти посередине празднования дня рождения или отказаться от прогулки в большой компании. Черта, отличающая таких людей, не делает их странными или неприятными. Просто они чаще выбирают одиночество, раздумья, чем шумные вечеринки и взаимодействие с людьми. У интровертов довольно много признаков, указывающих на данный тип личности. Но существует так же более сложная форма поведения, склонная к тому, что нужно избавляться от нее и стараться находить хорошего врача. Социальную тревожность практически всегда путают с первой и привычной многим моделью поведения. Человек продолжает жить с ней, а позже становится ясно, что лечение стоило начинать уже давно. Как же отличить безобидную черту характера от уже развивающегося расстройства?

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1. Социальная тревога приобретается, а интровертами чаще рождаются

Специалисты делают упор на том, что интроверсия является врожденной чертой, она становится частью человека и идет с ним по жизни. Ребенок не может родиться с проявлениями социальной тревоги, но к ней часто бывает сильная расположенность. На развитие расстройства может влиять неумение общества принять конкретного человека — ребенок видит, что взрослые дети настроены решительно, они умеют критиковать и злиться. Так же родители могут начинать внушать различные установки поведения, правильных поступков: малыш боится просить о помощи, разговорить с людьми и общаться со сверстниками. Он мог находиться под пристальным вниманием или быть популярным в школе, но после данного ощущения ему стало неприятно находиться в подобных ситуациях — началось избегание публичности.

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2. Интроверты любят одиночество

Они наслаждаются временем, когда можно побыть наедине с собой и мыслями, не позволяющими быстро уснуть. В одиночестве, рядом с близким или в компании трех-четырех человек, которым можно доверять, интроверт может зарядиться энергией и позитивом, почувствовать возможность быть важным и нужным, он отдыхает телом и душой.

Тревога же часто происходит из страха, одиночество по логике не может приносить социально-тревожному человеку чувство спокойствия. Он скорее боится оставаться наедине с мыслями и чувствует сильное беспокойство. Данное чувство и состояние редко приносит счастье. При постоянном избегании людей человек продолжает не верить в собственные силы, он не может признаться в сильном давлении мыслей. При социальной тревоге от посещения встреч и праздников отказываются из-за появления в голове отчетливой картины: можно почувствовать неловкость, сделать что-то неверно. Здесь так же не обходится без оценки окружающих, она играет важную роль.

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3. Интроверты могут верить в собственные способности

Часто делается акцент на том, что интроверты не в силах сходить на встречу или выступить на сцене. Они не просто боятся публики, а не верят в собственные способности. Но специалисты в области психологии уверяют, что данный тип людей склонен к изменениям и вынужденным жертвам. Интроверты могут настроиться на нужную волну и отправиться на встречу, спеть хорошую песню перед друзьями. Социальная тревога не позволяет делать этого, ведь такие люди уверены — окружающие не верят в мои силы, значит и мне не стоит этого делать.

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Фото привью: idntimes.com