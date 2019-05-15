В течение первого года жизни ребенка родители и опекуны заботятся о его физическом развитии; в течение второго года они очень внимательно следят за развитием языка ребенка. Интересно, насколько легко дети учат язык. Дети трех или четырех лет, которые еще не могут завязать шнурки, могут говорить полноценными предложениями без какой-либо специальной языковой подготовки.

Современный взгляд на развитие детского языка состоит в том, что это инстинкт — нечто такое же естественное, как еда или сон. По мнению экспертов в этой области, этот языковой инстинкт является врожденным — то, с чем каждый из нас рождается. Но это мнение не всегда было главным.

Читайте также: Как дети так быстро учатся говорить?

В середине прошлого столетия эксперты того времени, рассматривали развитие языка ребенка как процесс обучения посредством простого повторения. Маленькие дети награждались за правильное повторение слов или наказывались, если использовали неправильные формы языка. Со временем ребенок, согласно этой теории, выучит язык так же, как собака может научиться правильно вести себя в процессе обучения.

Тем не менее, несмотря на то, что современные ученые считают, что язык инстинктивен, некоторые эксперты убеждены, что взаимодействие ребенка с родителями имеет решающее значение для его развития. Язык родителей служит образцом для развивающегося ребенка. На самом деле, повседневный опыт ребенка настолько важен, что ребенок научится говорить так, как это люди, которых он слышит ежедневно.

Читайте также: Такой понятный детский лепет

Доктор Роберта Голинкофф считает, что детям полезно разговаривать с детьми. Эксперименты показывают, что сразу после рождения дети реагируют на разговоры, направленные на детей, больше, чем на взрослые. При беседе с ребенком взрослые люди усиливают использование мимики лица, что помогает ребенку начать понимать, о чем идет речь. Она также отмечает, что повторение разговоров ребенка помогают младенцам узнать разницу между звуками. Поскольку у детей много информации для обработки, разговор с ребенком помогает.

Профессор Jusczyk сделал особое исследование способности детей распознавать звуки и говорит, что они узнают звуки своих имен уже в четыре с половиной месяца. Младенцы знают значение слов "мама" и "папа" примерно на шесть месяцев, это раньше, чем предполагалось ранее. Примерно к девяти месяцам дети начинают распознавать частые паттерны в языке. Ребенок будет дольше слушать знакомые звуки, поэтому хорошо часто называть ребенка по имени.

Читайте также: Чтобы малыш быстрее заговорил

Это не означает, что дети на самом деле понимают значения слов, только звуковые паттерны. Это потверждает идею, что люди рождены, чтобы говорить, и имеют способность изучать язык со дня их рождения. Эта способность усиливается, если они участвуют в разговоре. Важно, что младенцы и дети младшего возраста должны чувствовать, что они общаются. Понятно, что сидеть перед телевизором недостаточно — ребенок должен иметь взаимодействие с другим говорящим.

Фото: nkj.ru