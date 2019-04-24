Интроверты могут быть весьма общительными

Существует общеизвестный стереотип о том, что интроверт — это человек-одиночка, недолюбливающий людей и не желающий ни с кем общаться и иметь какие-либо отношения. Такие люди действительно встречаются, но их вернее назвать социофобами, и им является далеко не каждый интроверт. Просто, в отличие от экстраверта, интроверту будет не скучно в компании самого себя, он всегда придумает, чем заняться и скрасить свой досуг. И многие из них способны неожиданно стать весьма общительными и получить удовольствие от беседы, к удивлению непривыкших к подобному зрелищу окружающих. Итак, от чего зависит общительность обычно молчаливого интроверта?

1. От темы разговора

По этому пункту он не отличается от большинства людей. Стоит упомянуть любимую тему, как человек тут же "проснётся", вступит в разговор, и начнёт приводить многочисленные факты и теории, аргументы и опровержения, поражая остальных лавиной новой информации. Он даже может заговорить всех прочих участников беседы, не давая им и слова высказать. Но лишь тематика сменится на другую, неинтересную интроверту, как он тут же поскучнеет и постарается уйти.

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2. От ценности информации

Болтовня ни о чём, сплетни, различные "шокирующие" новости абсолютно не интересуют интроверта, вызывая у него неуёмную скуку и желание отгородиться от собеседника, а то и вовсе сбежать подальше. Ему совершенно всё равно на личную жизнь коллег, на рабочем месте ему важно лишь выполнение своих обязанностей, и если они не могут избежать говорливого собеседника, то слушают исключительно из вежливости, не намереваясь разжигать конфликты. В беседах подобного рода интроверты просто не видят никакой пользы, а потому и не хотят тратить на них время, которое можно провести с куда большей эффективностью.

3. От обстановки

Находящемуся в группе людей интроверту часто бывает есть что сказать и он в целом не против высказаться и принять участие в обсуждении, но понимает — стоит ему открыть рот, как внимание переключится на него. Все будут слушать и смотреть на него. В отсутствие фоновых звуков это ощущается особенно сильно. Многие не любят чрезмерную заинтересованность в своей персоне, а потому не находят в себе храбрости и предпочитают промолчать.

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4. От числа собеседников ﻿

Молчащий в компании интроверт ставится чрезвычайно болтливым, когда остаётся один на один с другим человеком, лучше, если это хороший знакомый, но и с незнакомцами они могут быстро найти общий язык и разговаривать, как давние приятели. Но если присоединится хотя бы один посторонний, как интроверт постепенно замолкает, он начинает неудобно себя чувствовать и ему становится всё труднее говорить.

Общение "один на один" — практически идеальный вид общения, когда можно свободно поговорить с интровертом.

5. От продолжительности разговора

Даже разговорившись, слишком долго поддерживать беседу интроверт не может. Он, по определению типа психологической личности, теряет энергию при контакте с социумом, а потому ему нужно уединиться и взять перерыв для восстановления сил.

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Фото: moving.tips