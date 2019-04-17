Чем старше, тем ворчливее

С возрастом мы понимаем, что людей в нашем окружении становится все меньше и меньше. Как правило, в более юном возрасте мы очень общительные и у нас много друзей. Когда возраст переступает черту в 30 лет, критерии для лучших друзей резко ужесточаются и уже мало написать сообщение в социальной сети «Привет, давай дружить». Терпения к другим становится меньше и взрослые люди не собираются мириться с недостатками, которые их раздражают. Именно поэтому в старости мы ворчим по пустякам и многим недовольны.

Самая очевидная причина - мы не желаем мириться с недостатками других людей. Чем старше мы становимся, тем больше себя ценим. Точка зрения и отношение ко всему становится совсем другими, после тридцати человек уверен в себе и не будет терпеть плохого поведения от своего окружения.

У каждого взрослого адекватного человека своя жизнь, в которой есть множество всяких забот, а значит совершенно нет времени, чтобы общаться с человеком и терпеть все его выходки вроде опозданий, отмены встречи и всяких сплетен за спиной. Конечно, в этом случае легче просто перестать общаться и отдавать еще больше времени своим делам.

В более зрелом возрасте человеку требуются лишь те люди, которые относятся к нему так же с уважением, как и он к ним. Если нет взаимоуважения, тогда о дружбе не может идти и речи.

За тридцать многие люди четко понимают, кого хотят видеть в своем окружении. Как правило, в юности мы не выбираем друзей, мы просто впускаем людей в свою жизнь и говорим, что он друг. Даже те, кто сплетничает про нас, постоянно нам лжет и предает - остаются в нашем окружении, в зрелом возрасте таким людям нет места, с ними не интересно. Друзья - это надежный тыл, на которых можно положиться, и они всегда помогут. Если окружающие не такие, значит - это не друзья.

Кстати, как правило, в таком возрасте человек уже нашел себя и прошел все эти эксперименты, например, хиппи или панк. В 30 лет и старше - это личность, которая не подстраивается под окружающих и не ищет определенный круг общения.

С возрастом приходит осторожность. Человеку нельзя давать миллион шансов - есть лимит! За тридцать лет жизни было много «друзей», которые сделали все, чтобы в них разочаровались окончательно. Поэтому с возрастом доверие - это ценная вещь, которой достойны лишь единицы. Сложно относиться к человеку как к другу и не видеть в нем потенциального предателя, когда это новый «посетитель» твоей жизни. Для доверия нужно время.

Фото: druzy.com.ua

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