Что мы все одинаково любим делать в последние числа декабря и первый месяц нового года? Подводить итоги года, конечно же! Это позволяет посмотреть на происходившие события с высоты полученного опыта, проанализировать свои взлеты и падения, решить, что было достигнуто, а что только предстоит совершить.

Осмысление прошлого очень полезно с точки зрения личностного и карьерного роста. Так зачем же ждать декабря?

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Как сделать этот процесс подведения итогов (в том числе и промежуточных) как можно более объективным и беспристрастным, разложить все по полочкам? Применив методику трех шагов, разработанную психологами:

Во-первых, берите ручку и блокнот. Это не шутка. В то время, когда ваши товарищи подводят итоги года и других социальных сетях, подойдите к вопросу серьезнее.

Найдите место, в котором вы можете побыть наедине со своими мыслями. Очень важно сконцентрироваться, пройтись отдельно по каждому дню. В таком деле отлично поможет ежедневник или личный дневник, так как описанные в них события, которые на первый взгляд кажутся малозначительными, иногда имеют прямое влияние на наши успехи или поражения.

Письменно попробуйте ответить себе на вопросы «Что я чувствовал тогда?», и «Что за эмоции я переживаю сейчас?». Сравните начало периода и его конец. С каким настроением вы провели эти дни и что изменилось для вас?

Проанализируйте отдельно ваши решения. Какое самое важное решение было сделано? Какие решения были правильными, а какие - ошибочными? Какое решение оказалось самым приятным и почему?

Наверное, самое большое влияние оказывают на нас окружающие люди, друзья и родные. Спросите себя: «С кем мне было комфортнее всего? Кто заставил не унывать? Кто оказывал на меня влияние и каким оно было? Какие новые люди вошли в мою жизнь?»

Похвалите себя за новые достижения. Это могут быть хобби, успехи на работе, изученная литература. Задайте себе вопрос: «Что нового я узнал? Что самое важное я осознал? Чего я добился?». Масштаб здесь не важен - это могут быть даже мелочи, из которых в дальнейшем может вырасти ваша уверенность в себе и самооценка.

Во-вторых, очень важно расставить точки, избавиться от всего того, мешает. Подумайте - что заставляет вас чувствовать себя несчастным? Что раздражает или печалит? Важно разобраться с этим, будь то человек, который перестал быть вам близким, или хобби, которое больше не радует вас.

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В-третьих, когда подведены все итоги, приходит пора делать выводы и принимать порой тяжелые решения. То, что не устраивает вас, вы должны вытеснить из своей жизни, тем самым открывая дорогу всему новому. Главное - действовать.

В конечном счете, вы можете принять решение, опираясь на имеющийся у вас опыт.

Фото: obozrevatel.com