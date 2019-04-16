Как не пропустить свою жизнь

Самое частое слово для тех, кто не успевает жить: «Скорее бы». Будущие счастливые мамы мечтают о скором рождении ребенка, выписке из роддома и детской кроватке в спальне. Родители торопят ребенка «скорее научись ходить, пойди в садик, потом в школу, закончи университет, устройся на работу и женись». Подростки ждут конца урока, рабочего дня, четверти, года. Офисный планктон вздыхает об обеде и окончании рабочего дня. Скорее бы...

И вот мы все в мыслях о том, чего мы хотим дождаться. Обеда или конца четвертого урока. И мы не замечаем ничего вокруг - ни утренней росы на первых весенних цветах, ни улыбок коллеги по работе, ни великолепного вида из окна. Все сливается в один поток, который уже сложен для восприятия.

Вам наверняка знакомо слово «тайм-менеджмент». Мы делаем 10 дел одновременно: и готовим завтрак, и разговариваем по телефону, а еще умудряемся покормить кошку и жестом показать мужу, что он опаздывает на работу. Привыкая к подобному течению жизни, мы начинаем чувствовать себя медлительными, когда сконцентрированы на чем-то одном.

Существует поговорка в латинском языке, Festina lente, что дословно означает «спеши медленно». И верно, люди, которые замедляются в жизни, обычно слышат и видят намного больше, чем «вечно спешащие». Как только человек осознает, что жить лучше размеренно, жизнь приобретает ценность и особый вкус. Энергия в таком случае не уходит впустую на участие в хаосе или поиск ответов в перегруженном мозге.

Человек, который концентрируется на себе и своей жизни, постепенно учится отличать свои собственные чувства и желания от шаблонного поведения и установок социума. Когда приходит осознание того, что тебе не обязательно крутиться «как белка в колесе» изо дня в день, человек начинает более сдержанно относиться к своим неудачам, прекращает стыдить себя по любому поводу и попросту обретает спокойствие и эмоциональную устойчивость. Это напоминает генеральную уборку в квартире, только ты раскладываешь по местам не книги с вещами, а свои мысли. Ты оцениваешь, твоя ли эта мысль, или чужая, и решаешь, выбросить ее, или оставить на хранении. В таком случае жизненная энергия больше не тратится впустую. Более того, появляется чувство свободы.

В таком состоянии легче всего идентифицировать свои желания и мысли. Человек учится принимать то, что ранее выводило его из себя. И появляется возможность жить, осознавая каждый день и каждую минуту, делая их особенными.

Фото: akademiktezmerkezi.org

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