Как вырастить счастливого ребенка

Родители устраивают бешеные эмоциональные гонки в попытках вырастить из своих детей гениев и лидеров. Но ребенку нужны вовсе не современные методики воспитания, а нечто другое.

1. Будьте взрослым, с которым интересно

Как только родитель останавливается в развитии, его чадо сразу теряет к нему интерес. Не оставляйте детские вопросы без ответа - узнавайте новое вместе, старайтесь сами объяснять ребенку важные темы. Стройте с ним диалог, дискутируйте. В таком случае вы останетесь авторитетом для своего ребенка даже в период переходного возраста.

2. Будьте для ребенка источником информации

Дети находятся в поиске информации. Именно отсюда берет начало их интерес к всевозможным гаджетам. Родителям, конечно, гораздо проще подключить интернет и купить своему чаду смартфон, но вот доступ к информации при этом будет слишком прост. Познаваемый мир не расширяется, а превращается в виртуальный.

Доступность информации в интернете убивает интерес к ее получению. Поэтому именно вы должны стать его источником, показывая ребенку самое интересное. Необязательно смотреть с детьми научные программы про жирафов по телевизору или объяснять им как выглядит созвездие Ковш Малой Медведицы. Отведите ребенка в зоопарк, побывайте с ним в обсерватории. Передвигайтесь, проявляйте любопытство, формируйте систему коммуникации.

3. Научите ребенка выражать чувства

Маленький - не значит бесчувственный. Нужно уделять особое внимание проговариванию чувств с ребенком. Помогайте ему понять то, что он ощущает, научите основным эмоциям - «мне грустно», «я устала», «я счастлив». Дайте ребенку время на то, чтобы он смог проявить то, что чувствует. Таким образом вы научите его коммуникации.

4. Учитесь слышать ребенка

Даже если у вас огромная семья, в которой много детей, вы просто обязаны уделять время каждому из них, чтобы ребенок не чувствовал себя покинутым. Выделите определенный промежуток времени на то, чтобы просто сесть и пообщаться со своим ребенком, с каждым по отдельности. При этом не вызывайте ребенка на беседу, занимаясь уборкой или готовкой. Сядьте рядом, установите зрительный контакт и приготовьтесь слушать.

5. Не забирайте у ребенка детство

Курсы, семинары, кружки, лекции, спортивные секции и подготовка к школе скорее отберут у ребенка мотивацию делать что-либо, чем заставят его быть лидером и гением. Дайте ребенку прожить свое детство, чтобы он смог спокойно определиться и найти себя. Если вы отправите свое чадо с задатками художника в секцию по плаванию или решите, что вашему сыну больше подходит карате, чем игра на гитаре, у ребенка может быть травма или психосоматические заболевания. Нужно прислушиваться к словам детей, давать им право выбирать, чем они по-настоящему хотят заниматься.

Фото: yeutre.vn

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