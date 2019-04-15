В современном мире мы сплошь и рядом встречаемся с различными стрессовыми ситуациями, но проявлять эмоции на людях считается дурным тоном, так что все плохое, что с нами произошло за день, мы несем домой, в семью. И вот, отец, который вернулся с работы, кричит на ребенка, потому что эмоции нужно выплеснуть, держать их в себе просто больше нет сил. После мини-ссоры родитель чувствует себя прекрасно, чего не скажешь о ребенке.

Для вашего чада крик - это страшный рев человека, которому ребенок доверяет и от которого зависит. В такой момент ребенок не знает, что будет дальше. Может родитель его ударит? Или выгонит? И это незнание страшнее всего, ведь взрослый находится в порыве злости и гнева, а значит, его дальнейшие действия непредсказуемы.

Из-за постоянных срывов ребенок может приобрести на всю жизнь страх сделать что-либо неправильно, и постоянное ощущение, что он недостаточно хороший или вовсе никому не нужный.

К слову, агрессия родителя не всегда выражается в одном лишь крике. Часто бывают ситуации, в которых один из родителей или сразу оба излишне контролируют ребенка и его жизнь. Такие люди не повышают голос, они используют механизмы манипуляции, подавляют желания ребенка, что в итоге выливается в развитый комплекс собственной ничтожности, уверенность в том, что ты никому не нужен.

Также ребенка могут «воспитывать» нескончаемыми разговорами. К примеру, когда ребенок ошибся в чем-либо, или совершил проступок, вы постоянно затрагиваете эту тему. Ребенок хочет отдохнуть от вас и побыть один. Вы подходите к двери и продолжаете нудеть. Ребенок садится за выполнение домашнего задания? Вы стоите над ним, пока он не закончит. Поверьте, хоть эти примеры и звучат вполне безобидно, на самом деле для маленького человека это - настоящая пытка.

Многие люди, уже ставшие взрослыми, говорят своим родителям о том, что сожалеют о вербальной агрессии, направленной в их адрес, и признаются, что легче перенесли бы причинение физического вреда. Родители отмахиваются, считая, что их взрослые дети преувеличивают. Однако, реакция ребенка на удары и крик различная. Реакция, которая проявляется вследствие удара - чувство гнева и боли. Реакция же на громкие крики и манипулирование - страх, беспомощность. Конечно, негативны обе реакции, но в гневе есть сила, а в беспомощности и страхе есть только тотальное непонимание. Поэтому большинство детей и говорят своим родителям: «Лучше бы вы меня били!».

Фото: gazeteyeniyuzyil.com

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