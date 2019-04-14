Принудительное бодрствование помогает вылечить депрессию

Франческо Бенедетти, заведующий отделением психиатрии в Миланской больнице, последние два десятка лет посвятил изучению такого феномена, как wake therapy («терапия бодрствованием»). Он применял подобные методы лечения к пациентам, которым не помогали таблетки. После его исследований терапию бодрствованием начали применять ученые в США и Великобритании. Судя по их экспериментам, депривация сна действительно неплохо работает. С помощью нее организм словно заводит свои биологические часы.

Подобная терапия оказывает прямо противоположные результаты на психику здорового человека и человека, страдающего от депрессии. Если человек здоров, то при отсутствии сна он будет чувствовать себя подавленным, раздраженным. Но если у человека диагностирована депрессия, то отсутствие сна может привести его в чувства, улучшить ему настроение.

Однако у подобного вида терапии есть один существенный минус - стоит человеку заснуть, чтобы отоспаться после бессонной ночи, скорее всего, болезнь вернется.

Эффект, который оказывает депривация сна, был исследован еще в 1970-х годах. Ученый из Германии записал в своем докладе, что, отсутствие сна у пациентов с депрессией возвращает их в нормальное состояние, выдергивая из лап болезни.

Бенедетти исследовал методику депривации сна еще в 1900-х годах, будучи молодым психиатром. Еще тогда он убедился на собственном опыте, что не всех людей антидепрессанты в силах вылечить от психических заболеваний.

Тогда психиатр стал изучать научную литературу на тему депривации сна. В американской литературе утверждалось, что продлить эффект поможет литий. Врач также нашел уникальную методику в авиационной медицине, которая использовалась для укрепления бдительности пилотов. Все это помогло психиатру понять основные действия для сохранения эффекта депривации.

Сам Бенедетти не употребляет словосочетание «лишение сна», а лишь называет метод расширением периода бодрствования с 24 до 48 часов. Люди спят ночь через две, но, когда ложатся, в продолжительности сна не ограничены.

Как же такая простая вещь, как бодрствование по ночам, может помогать человеку? Полностью понять это сложно, так как и истинную природу депрессии мы тоже не разгадали.

Однако есть предположение, что больным депрессией просто необходимо острое желание заснуть для того, чтобы перезапустить организм и обрести силы. Антидепрессанты действуют на организм подобно кофеину - притупляют желание спать, тем самым лишая организм необходимой энергии.

Фото: alunosonline.uol.com.br

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