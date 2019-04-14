Почему наш мозг склонен искать проблемы там, где их нет?

Дружина, скорее всего, начнет «подмечать» якобы подозрительные вещи, щурить глаза при встрече с незнакомцем, который чем-то им не понравился. В общем, их мозг будет выделять то, на что до снижения уровня преступлений в городе они бы точно не обратили внимание.

Конечно, от большинства проблем не так уж просто избавиться, но гораздо сложнее это тогда, когда ваш мозг расширяет границы. Попросту говоря, делает из мухи огромного слона, который постепенно увеличивается еще больше с прошествием времени.

Не так давно был проведен социальный эксперимент. Ученые собрали группу добровольцев в лаборатории, и предложили им довольно простое задание - выбрать из предложенных фотороботов самые «угрожающие». Эти самые фотороботы днем ранее составляла та самая группа ученых вместе со специалистами. В рисунки, предложенные добровольцам, вошли как свирепые лица, так и милые, безобидные.

С каждый разом, как ученые представляли добровольцам для выбора все более суженый выбор фотороботов, понятие «угрожающего» расширялось все больше и больше. В конечном счете, под это определение стали попадать совершенно безобидные лица.

Эксперимент показал, что в ограниченности выбора мозг цепляется даже за те варианты, которые совершенно не подходят под запрашиваемый параметр. Это значит, что само понимание угрозы мозгом зависело от того, с каким количеством этих самых угроз испытуемый встретился до этого.

Похожий эксперимент проводили с более простым выбором: определением цвета точек на экране. Испытуемым было заявлено, что они должны были назвать синие точки, когда на экране появлялись синие и фиолетовые кружочки. В какой-то момент синие точки прекращали появляться, и участники эксперимента начинали называть синими круги, которые на самом деле были светло-фиолетового оттенка. Они называли эти точки синими даже после того, как ученые предупреждали их об уменьшении количества синих точек на экране.

Остается один вопрос, очень важный. Почему наш мозг распознает угрозу там, где ее нет? Ученые предполагают, что эта функция - последствия особенностей переработки информации. Мы склонны сравнивать то, что происходит с нами в настоящий момент, с тем, что было в недавнем прошлом. Такой порядок действий экономит время и является довольно удобным для нашего мозга. К тому же такие сравнения помогают не растрачивать энергию на объективные измерения.

Фото: allomir.com

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