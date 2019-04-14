Полюби себя, и будет тебе счастье

Вы постоянно сравниваете себя с окружающими - это первый признак. Например, на горизонте появляется ваша давняя/новая знакомая и вы невольно сравниваете: у нее есть парень, машина, туфли дороже, выглядит она элегантнее и еще много другое. Постоянное сравнение и оценка, как правило, играют не в вашу пользу. Дело в том, что при сравнении мы всегда ищем то, в чем проигрываем, а нужно делать наоборот - искать то, в чем выигрываем. Плюсов в вас всегда больше, чем минусов.

Вы подстраиваете свое поведение под поведение других - это второй признак низкой самооценки. У вас навязчивое представление, что потребности других стоят выше ваших и это считается нормой. Поведение становится для кого-то, чтобы понравится окружающим. Только это может наоборот оттолкнуть окружающих от вас. Не стесняйтесь выражать собственное мнение в слух и говорить о своих желаниях. Также нужно научиться отказывать людям, иначе они попросту сядут на шею. Таким образом вы сможете позаботиться о себе и собственных желаниях.

Третий признак низкой самооценки - вы постоянно берете всю вину на себя. Существует такое понятие, как «локус контроля». Он бывает в двух состояниях - внешний и внутренний. В первом случае люди винят всех вокруг, а во втором случае абсолютно все успехи происходят лишь за счет собственных усилий. Конечно, второй вариант приятен при успехах, а вот при падениях такой внутренний локус контроля играет совсем не в вашу пользу. Ведь при неудаче мы полностью все скидываем на себя, что значительно понижает самооценку. Не стоит приписывать все это себе, ведь в действительности виноватыми могут быть окружающие, но никак не вы. Но если вы решили, что что-то не получилось по вашей вине, тогда спокойно сядьте и поищите причины, чтобы впредь такого не произошло.

И последний признак - вы стесняетесь и не можете попросить помощи о окружающих. Если вы боитесь попросить помощи даже в самом пустячном деле, значит с вашей самооценкой действительно что-то не так. Помогать друг другу - это нормальное занятие как в работе, так и в бытовых делах.

Фото: chitalnya.ru

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