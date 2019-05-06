Искусство на страже душевного благополучия: 10 способов справиться со стрессом

Пришла пора открыть возможности правополушарного мышления! Оперирование образами позволяет прогонять тучи стресса с глаз долой. Воистину, искусство служит человеку! 10 способов арт-терапии на все случаи жизни.

1. Нетрудно вспомнить эпизоды, когда ошибка, промашка или подножка извне привносит минор в состояние души. Часто, подобные воспоминания приплывают к берегам умиротворенности в самый неподходящий момент. Закрыть врагам вход на пристань! Это возможно при помощи создания арт-проекта. Им может стать, например, блокнот, на страницах которого можно изобразить тот или иной эпизод в художественно-метафорической форме. Со временем можно будет отметить, что наплыв досады от старых неудач ниспадает до уровня неожиданной удовлетворённости собой. Таким образом, промашки и недоразумения можно переманить на свою сторону.

2. Есть один особый способ рисовать. Называется "Зентангл". Он примечателен тем, что предельно абстрактен и расплывчат по мотиву. Хотя и существуют преподаватели со специализацией на Зентангле, чтобы его освоить, особыми навыками обладать не нужно. Почему? Потому что в данном виде рисунка даже ластик не нужен: неровный штрих или линия вполне могут стать продолжением витиеватой формы. Обычно делают подобные рисунки карандашом, но и на цвет запрета нет. Процесс рисования быстротечен: не более 15 минут на рисунок.

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3. Пора задуматься над тем, стоит ли выбрасывать газеты и журналы: они могут стать благодатной основой для еще одной методики активации правого полушария. Здесь стоит стать поэтом, а иметь большого словарного запаса при совсем не обязательно. А запас газет — весьма желательно! И ножницы достать предстоит. Ими нужно будет вырезать фразы, слова и буквы. Затем — время клея. С его помощью создаем коллаж, который не обязательно должен иметь осмысленное по логике содержание, а вот благозвучие, мелодичность / идейный музыкальный диссонанс — непременно.

4. Ляжем, закроем глаза и прислушаемся к дыханию. Время придать вдыхаемым и выдыхаемым порам воздуха окраску и зафиксировать ее в своей визуальной памяти. Затем необходимо достать листок бумаги, обозначить на нем набросок тела, достать краски и начать заполнять созданные контуры цветами воздуха. Да прибудет успокоение!

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5. Приготовим альбомный лист и карандаш. Выключим свет. Начнем рисовать. На авось. Наобум. Как видим. Внутренним взором. Затем включим свет и посмотрим на полученное.

6. Бывает, бесит человек. Бывает, любовь к человеку. Всякое бывает. Причем очень сильно бывает. Теперь надлежит выплеснуть комок сильных чувств путем преобразования нематериального в определенный продукт — открытку. Длина текста послания не принципиальна, а вот наружность должна быть богатой до цветов и образов в зависимости от запавшего в сердце случая.

7. Коллаж из картинок. Просто коллаж из картинок.

8. Создаем острый предмет. Из лезвий бритвы, зубочисток или/и когтей кота после стрижки. Из чего угодно. А теперь берем "мольберт". И режем самодельным инструментом картину.

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9. Людям свойственно обижаться. Чтобы перестать дуться, можно создать коробку прощения. Коробку нужно ярко украсить (ведь мы идем на перемирие, на примирение). На ней стоит изобразить и соответствующие слова. Слова можно также написать на листке бумаги и бросить в этот ящик.

10. Мы можем скучать по тому, кто уехал далеко и, возможно, навсегда. Чтобы воссоздать теплоту близости с отсутствующим персонажем, можно создать алтарь. Он должен включать образы этого человека (фото), символические предметы воссоединения и памятные сувениры. В завершение со вкусом все это оформим.

Фото привью: stihi.ru

