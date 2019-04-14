Выступая в качестве одного из основных методов арт-терапии, терапия музыкой способна творить настоящие чудеса. Профилактика деменции, ускорение восстановления после операций, лечение неврозов, развитие адаптивности,- малая толика из огромного перечня возможного позитивного влияния музыки на человека.

ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕЙ

Детский организм - хрупкая система, а музыка является мощным средством воздействия на чувства и организм. Поэтому важно правильно использовать ее возможности, ведь оптимальным образом подобранная музыка способна устранить неполадки в сердечно-сосудистой, дыхательной системах. Также научно доказана ее роль в активации выработки ферментов в мозговых структурах, которая часто может быть нарушена при нехватке кислорода. Соответственно, рок-музыка губительным образом сказывается на данных процессах, поэтому наилучшим вариантом будет классическая музыка, а также колыбельные. В случае, если последний вариант будет исполняться матерью ребенка, целебные свойства дополнительно усиливаются за счет полной подстройки под конкретный случай, словестного воздействия, а также влиянием культурного фактора на коллективное бессознательное ребенка.

Также выявлена следующая закономерность: если ребенок растет в семье меломанов, и в процессе жизни он имеет очень разнообразный музыкальный опыт, то в будущем его креативные и адапционные возможности выше, чем у лишенных данного влияния сверстников.

МУЗЫКА В ПРЕКЛОННЫЕ ГОДЫ

Музыка может стать одним из основных средств восстановления гармонии работы организма для пожилых людей. Музыка имеет седативный эффект, нормализует давление, а также способна уменьшить боли и ускорить восстановление после операций и инсультов. Правильный подбор музыкальных произведений способен создать мощную блокаду против ослабления памяти, деменции. Важно слушать разнообразную музыку, т. к. это стимулирует адаптивность и просто не дает психологически стареть.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЫКОТЕРАПИИ

Существуют 3 вида музыкотерапии. Рецептивная форма предлагает пассивное участие человека, т. е. слушать и воспринимать. Активная форма предполагает сочинение и исполнение музыки человеком. Интегративная форма действует на стыке между музыкой и, например, поэзией, рисованием или драматической импровизацией.

Можно выделить 2 школы музыкотерапии: американскую и шведскую. Первая базируется на психоанализе, идее, что музыка способна дать выход непрожитым эмоциям, позволяя излить, прожить их. Под каждый вариант эмоционального расстройства американская модель предлагает свои четко определенные варианты воздействия. Шведская модель построена не на таких жестких связях и призвана создать среду, в которой клиент может лучше раскрыться дальнейшему терапевтическому вмешательству. В зависимости от эмоционального состояния клиента применяются активизирующие или успокаивающие музыкальные произведения.

Сеансы музыкотерапии обычно непродолжительны и варьируются от 5 до 30 минут музыкального воздействия. Чаще всего практикуется диалоговый режим работы, когда после воздействия происходит обсуждение услышанного с терапевтом. На первом этапе важно добиться осознания проблем и эмоциональной разрядки, а на втором - решать непосредственные трудности и проблемы на базе ресурсного состояния. Правильное решение способно подсказать само содержание музыкальной композиции, ее воздействие на образный и чувственный каналы клиента.

Хотя правильно подобранная музыка и может служить заменой лекарств, необходимо опираться на конкретное состояние клиента. Если депрессия тяжелая, без психотропных препаратов не обойтись. При эпилепсии нужно очень аккуратно подбирать композиции, иначе можно спровоцировать припадок. При острых психозах музыкотерапию лучше исключать, потому что существует риск усугубить отрыв пациента от реальности.

Фото: kzngo.ru

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