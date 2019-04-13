Каких психологов следует обходить стороной

Как вычислить плохого психолога

Регалии, книги, лекции - это далеко не всегда показатель грамотного специалиста. Напротив, множественные специализации иногда могут иллюстрировать то, что человек не углубляется ни в одну область, везде имеет слишком поверхностный опыт. Но сведения о психологе все же нужно собрать - следует обратить внимание на предыдущий опыт работы.

1. Хороший психолог никогда не оценивает и не осуждает клиента. Он не будет мотивировать его призывами "нужно сделать", "должен", которые могут ввести человека в еще больший стресс - он поможет найти внутренние ресурсы для решения проблем.

2. Некомпетентный специалист обязательно будет приводить в пример других людей или себя, давать им оценки. Если вы услышали, что друг - манипулятор, а начальник - самодур, лучше поискать другого психолога.

3. Радужные обещания - это тоже не про хороших психологов. Разглагольствовать о том, как все хорошо станет у клиента после курса занятий он не станет, а сосредоточится на настоящем.

4. Клиенту должно быть понятно, что с ним делают. Любое упражнение психолог аргументирует для человека - для чего оно нужно и к чему должно привести.

5. То, что психолог продлевает время консультаций - тревожный признак. Если даже клиента приходится прерывать, растягивать занятие непрофессионально - это не дает пациенту почувствовать границы отношений с терапевтом.

Интуиция - это то, на что необходимо опираться при выборе психолога в первую очередь. Чувство безопасности, комфорта, прогресса - признаки правильного выбора. Но стоит помнить и о том, что психотерапия - это всегда выход из зоны комфорта, который не может быть стопроцентно приятен. Многие пациенты объясняют свое нежелание работать над проблемами несовместимостью с психологами. Если не один не подходит, возможно, дело совсем не в специалистах?

Фото: sovetok.com

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