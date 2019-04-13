3 правила, которые помогут всегда достигать своих целей

Люди постоянно что-то планируют. Собственно, пока человек имеет цели - он развивается. Но как часто задумки так и остаются нереализованными? Наверное, в большинстве случаев. Вот три простых правила, которые помогут сфокусироваться на своей стратегии и воплотить ее в жизнь.

Держите планы перед глазами. Об этом правиле устали говорить психологи и бизнес-тренеры, многие о нем слышали тысячу раз. Но многие ли действительно так делают? Нет, и совершенно зря. Воплощение планов в жизнь хотя бы на бумаге или цифровой фотографии имеет множество полезных свойств: это позволяет сделать планы менее абстрактными, четче их сформулировать, и значит, сделать более достижимыми. Ученые уже поняли, что для человеческого мозга не существует разницы между реальностью и мечтами: если перед человеком постоянно присутствует картинка его целей, мозг автоматически начинает искать пути их воплощения - это реальный механизм его работы. Сделайте бумажную доску с картинками или заставку на экране телефона, чтобы мечты всегда были перед глазами - тогда они имеют шанс стать реальностью.

Пользуйтесь даже странными идеями. Это сродни мозговому штурму в креативной компании - когда в течение нескольких минут все присутствующие просто выдают поток сознания, а кто-то один фиксирует все возникшие в их головах образы. При этом в разработку берутся даже самые необычные и, казалось бы, не относящиеся к делу идеи. Взять такой метод на вооружение полезно и в обычной жизни - это иногда позволяет подойти к давно намеченной, но неподдающейся цели с какой-то неожиданной стороны. При этом можно также обратиться к помощи посторонних людей - например, спросить у них первую ассоциацию с предметом ваших мечтаний.

Ищите вдохновения. С этого начинается любой проект - с исследования сферы. Это не означает, что нужно повторять за другими - чужой опыт позволяет не только избежать ошибок, но и наполняет свежими идеями. Искать вдохновение проще всего в общении: посещать семинары и лекции, встречи интересных людей, просматривать вебинары тех, кто добился успеха в смежной области. Полезно задавать как можно больше вопросов и выслушивать встречных людей. Отличный опыт - обсуждение своих планов и идей с незнакомцами, которые иногда могут дать весьма интересный совет, так как стопроцентно объективны и независимы.

Правильно сформулировать свою стратегию помогает анализ достигнутых результатов. При подведении становится ясно, куда стоит двигаться дальше и что именно будет выполнимым.

Фото: pink.ua

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