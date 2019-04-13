Я не люблю это, но сделаю

Занимаясь тем, что тебе совсем не по нраву ты станешь более успешным и уверенным в себе человеком. В первую очередь дело в зоне комфорта. Да это понятие часто применяется в последнее время в области психологии. Зона комфорта - это организация собственного пространства, в котором человек чувствует себя защищенным. Собственное ощущение - довольно важный фактор для человека, ведь ему крайне важно жить в спокойствии и работать во взаимопонимании. Но психологи утверждают, что зона комфорта подавляет стимул к дальнейшему развитию, а значит комфорт является неким препятствием к успеху. Именно поэтому многие советуют отказаться от зоны комфорта.

Давайте поговорим о деньгах. Как правило, каждый работающий человек получает в месяц определенную фиксированную сумму, которой зачастую едва хватает на то, чтобы содержать себя и свою семью. А вот на эти деньги возможности путешествовать и развлекаться нет. Такая ситуация встречается достаточно часто с каждым вторым человеком. Тут потребуется анализ: подумайте, что вас удерживает на этом рабочем месте? Возможно это удобное расположение офиса рядом с домом или возможность брать частые отгулы. Понадобится отказаться от таких положительных качеств вашей работы, чтобы увеличить свой заработок, а также вы покинете привычную зону комфорта. Такие действия потребуют от вас определенных усилий. Конечно будет яркое чувство ощущения тревоги и множество сомнений, но цель зарабатывать больше того стоит.

В более зрелом возрасте впускать новых людей в свой круг общения довольно сложно, если сравнивать с юностью. Как правило мы привыкли на протяжении долгих лет общаться только с узким кругом людей, который состоит максимум из шести человек, и это либо семейные пары, либо друзья детства. Конечно, давние друзья - это хорошо, но всегда нужно расширять свой круг общения. Новый человек в нашей жизни дает нам новые возможности и позволяет расширить кругозор. Именно поэтому стоит перестать стесняться заводить новые знакомства. также это относится к новым увлечениям. Новые знания и навыки никогда не поздно приобретать, самые смышлёные даже извлекают из них денежную выгоду. Да на это уйдет какое-то количество времени и даже трат, но при помощи увлечения вы сможете самовыразиться именно так как ощущаете себя.

Ну и новые яркие эмоции тоже должны присутствовать в жизни каждого человека, а привычная зона комфорта мешает этому. Старайтесь находить пару часов для активного отдыха, а может даже и несколько дней.

Фото: arp-seversk.ru

Читайте также

Оптимистов среди людей все-таки больше!

Мозг не отличает сон от яви

Как распознать сильного человека

Поколение миллениум: одни плейбои и гедонисты