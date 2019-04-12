Способы привить ребенку интерес к учебе

Многое, конечно, зависит от учителя и его способности доносить детям материал, но не стоит забывать и о способностях ребенка. Основы для них должны быть заложены родителями, но с генами иногда довольно сложно спорить - даже при усердных занятиях и разговорах о будущем ребенок не проявляет особого интереса, или наоборот - интерес есть, а способности не хотят развиваться. Существуют хорошие способы, они помогут в процессе прививания ребенку интереса к учебе и походам на занятия.

Отличным вариантом будет стимуляция внутренней мотивации - её значение велико и для взрослого человека. Представьте только, как просто будет ребенку в более зрелом возрасте, если уже сейчас начать говорить о важности и нужности её для формирования любви к знаниями и процессу обучения. Можно придумать специальные игры или остановиться на привычных способах мотивирования, но ребенок должен понять - ему нужно учиться не для того, чтобы быть хорошим в глазах учителя или родителей. С помощью обучения в голову приходят не только знания, но и возможность контролировать собственные эмоции и чувства, умение помогать товарищам и другие важные умения, говорящие о ценности данного процесса. Даже в самых трудных или сложных ситуациях мотивация действительно работает.

Второй способ тоже интересный - нужно дать ребенку побыть учителем, поменяться ролями и посмотреть на его поведение. Хороший или плохой ученик, оторва или спокойный малыш - все захотят побывать на месте человека, постоянно требующего выполнения домашнего задания и желающего, чтобы все дети были умными и воспитанными. Использование данного способа поможет ребенку посмотреть на процесс обучения и получения знаний с разных сторон. Нужно постараться создать атмосферу комфорта и спокойствия, но не забывать о важности присутствия взрослого человека.

Нужно научить или дать ребенку вспомнить о том, что делиться успехами и говорить о них нужно и важно. Если он будет получать хорошие оценки или выполнять сложные задания, а позже не слышать в ответ ни слова, но мотивация пропадет, как и желание посещать школу. Родитель и сам может каждый раз спрашивать об успехах в учебе, но стоит постараться и дать ему понять, что слова о пятерке или выученном стихотворении важны для мамы с папой. Они ждут, когда ребенок придет и поделится сокровенным, расскажет об успехах и станет ближе к родным.

Фото: galereya-club-hotel.ru

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