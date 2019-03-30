Ребенок ленится: не хочет делать домашние задания, заправлять кровать, выполнять мелкие поручения по хозяйству. Знакомая картина? Да, проблема детской лени достаточно актуальна. Многим детям гораздо интереснее сутками пропадать в интернете, чем заниматься вышеперечисленными вещами. Они попросту не хотят их делать.

В чем причина?

Их много, да и часто ответственность лежит на взрослых. Рассмотрим самые распространенные:

Чрезмерная опека и жалость к ребенку. Не приучив с детского возраста чадо трудиться, не стоит ждать, что это произойдет само собой. Не нужно бояться привлечь ребенка к помощи по дому.

Особенности личности. Конечно, существуют ребята, не виноватые в склонности к лени, с особым характером. Им необходимо прививать желание помогать.

Непонимание. Ребенок не знает, зачем это нужно. С раннего детства нужно рассказывать о важности помощи родителям и остальным людям. Можно вспомнить и пресловутую поговорку о стакане воды в старости.

Не интересно. Допустимо мотивировать и обещать маленькие бонусы за выполненные поручения.

Страх неудачи. Малыш боится сделать что-то неправильно и получить за это выговор или наказание. Вне зависимости от результата деятельности стоит обязательно похвалить за оказанную помощь, чтобы не получить отказ в ней в следующий раз.

Что делать?

Обратите внимание на себя. Не берет ли отпрыск пример со своих родителей? Дети быстро впитывают все, что их окружает. И если мама оставляет после обеда гору грязной посуды, то вряд ли у ребенка возникнет желание делать по-другому. Требуя что-либо от окружающих, стоит начинать с собственной персоны.

Хвалите за самостоятельность. Похвала приятна и за ней дальше последует инициатива.

Не превращайте помощь в наказание. «Трудотерапия» за непослушание или низкие оценки - плохая идея.

Делите задание на части. Приучая к труду, стоит предлагать ребенку не большое трудное задание, а разбить его на несколько небольших и нетрудных этапов.

Соблюдайте ежедневный распорядок. Составить и согласовать с чадом его дневной режим. Четкая последовательность действий в течение дня заранее готовит ребенка к особенно нелюбимым занятиям и сглаживает их.

Оставьте свободное время. Помимо обязанностей, у детей обязательно должно быть время на личные дела. Злоупотреблять и загружать их полностью не стоит.

Договор и обмен. Отпрыск помогает помыть пол, а родитель, в свою очередь, играет с ним в настольные игры, в которых нужен партнер.

Фото: m.news.yandex.ru

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