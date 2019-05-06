Личность: кто ты, по-твоему, такой?

Ваша индивидуальность — это то, что делает, создает вас таким, какой вы есть — в общем, даже эксперты не могут зафиксировать точное определение слова. Однако большинство согласны с тем, что индивидуальность — это общая модель того, как человек чувствует, думает и ведет себя на протяжении всей жизни.

Теории

На протяжении многих лет у психологов, изучающих личность и ее индивидуальность, не было недостатка в теориях о том, как она развивается и какого ее влияние на человека. Некоторые не получили большого внимания со стороны. У других когда-то были сильные последователи, но с тех пор они потеряли популярность. Взять, к примеру, Зигмунда Фрейда. В начале 1900-х он утверждал, что наше бессознательное движет тем, кто мы есть. Его пример вдохновил других психологов и мыслителей, таких как Альфред Адлер и Карл Юнг, развивать свои собственные взгляды. Хотя их вклад важен для истории в этой области, современные психологи личности склонны сосредоточить свой взор на других главных теориях. Здесь мы познакомим вас только с некоторыми из них, а также с популярными тестами, разработанными для выявления того, что вас привлекает.

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Когнитивная теория личности

Джордж Келли отвечает за эту линию мышления, которую он опубликовал в 1955 году. Он считал: то, как действуют люди, и их поведение связаны с субъективными идеями, которые они используют для интерпретации мир — их конструкциями. Например, вы, вероятно, назвали бы что-то стулом, если бы у него было четыре ноги, сиденье и спинка, потому что эти характеристики соответствуют категории "стул" в вашем уме. Это была первая теория, которая подчеркнула способ мышления человека как корень личности, поэтому многие современные психологи называют его когнитивной теорией. Хотя идеи Келли сегодня хорошо известны, они не привлекли большого внимания, когда он первоначально их опубликовал.

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Большая Пятерка

Возможно, самой популярной страницей в области психологии личности является "Большая пятерка", которая возникла в результате исследований конца 20-го века. На самом деле он не относится ни к какому конкретному основателю, а, как можно догадаться, основывается на пяти чертах: открытости, добросовестности, экстраверсии, доброжелательности и нейротизме. (Эта теория также известна как ОКЕАН из-за аббревиатуры на английском: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism — OCEAN.) Многие психологи, изучающие личность, присоединяются к Большой Пятерке, потому что здесь присутствует собирательный принцип — управляемое сочетание из 16 личностных факторов от Рэймонда Кэттелла и простая трех-факторная теория Айзенка.

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Фото привью: kwork.ru