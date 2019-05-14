Личность: какой ты?

Как каждый из нас идентифицирует себя? Каковы твои взгляды и картина мира?

Человек — невероятно сложная система. Ее пытались разгадать многие ученые: кто-то пытался выявить в большей степени индивидуальность, а кто-то, напротив, стремился к представлению личности в системе одинаковых для всех определенных характеристик. Каждая теория рождала свой тест, который должен был раскрыть личность человека для его лучшего понимания. О некоторых тестах и их смысле вы узнаете ниже.

Читайте начало:

Личность: кто ты, по-твоему, такой?

Личность: основные теории в психологии

Основанный на признаках

Согласно этому направлению мысли, мы думаем, чувствуем и действуем последовательно как во времени, так и в разных ситуациях; эти последовательности называются чертами. Сегодня тесты для основанных на признаках теорий относительно просты в использовании и, таким образом, довольно распространены. Вместо одного основателя горстка ученых 20-го века внесла значительный вклад: Гордон Оллпорт, Рэймонд Кэттелл и Ханс Айзенк.

Тесты

Личностные тесты — это не просто увлекательный способ убить время в Интернете. (Извините, ваша викторина "Какой вы персонаж из "Игры престолов"?" Не в счет.) Они могут сыграть важную роль во всем, начиная от определения кандидатов, подходящих для работы, и заканчивая тем, как помочь терапевтам определить методы лечения для своих пациентов.

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Тест Роршаха с кляксами

Тест Роршаха — самый известный психодиагностический тест, группа, определяемая их неоднозначностью: субъекты должны описать то, что было представлено, раскрывая свою индивидуальность в своих интерпретациях. В 1921 году швейцарский психиатр Герман Роршах опубликовал 10 карточек с чернильными пятнами, разработанных методом проб и ошибок для госпитализированных пациентов. Ответы, которые соответствовали структуре клякс, указывали на здоровую психологическую функцию; те, которые не выявили ненормального поведения.

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Анкета Большой Пятерки

Это один из самых популярных и простых тестов, основанных на признаках. Вы просто оцениваете, как вы обычно действуете, а не как вы думаете, что могли бы поступить в будущем, или как вы хотите, чтобы вы действовали.

Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ)

Еще один проекционный тест (ТАT) состоит из серии карт с различными изображенными на них сценами. Смысл, аналогичный тесту Роршаха, состоит в том, чтобы интерпретировать сцены и описать происходящее. По словам одного из создателей Генри Мюррея, тест основан на идее, что, когда человек интерпретирует неоднозначную социальную ситуацию, его личность раскрывается.

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Репертуарный тест ролевых концепций

Джордж Келли, основатель теории личностного конструкта / когнитивной теории личности, разработал этот инструмент, обычно называемый Реп-тестом. Существует два шага. В первом вы перечисляете от 20 до 30 человек, которые выполняют определенные роли в вашей жизни, например, мать или друг. Вторая часть — суть теста. Поверенный выбирает трех человек из списка и просит вас описать, чем два из них похожи друг на друга и отличаются от третьего лица. Предполагается, что каждое трио раскрывает разработанную вами концепцию и, таким образом, согласно теории Келли, раскрывают то, каким мир предстает перед вами. Благодаря открытому характеру Реп-тест выдает вдвое больше информации, чем анкета "большой пятерки".

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Фото: twitter. com