В чем разница между мужчинами и женщинами?

Что такое тестостерон Рекс?

Корделия использует это слово как название для знакомой истории, которая говорит нам, что конкурентоспособная, рискованная мужественность развивается для репродуктивного успеха, и поэтому она встроена в мужской мозг и питается тестостероном.

По ее соображениям тестостерон Рекс хорошее название по двум причинам. «Рекс» означает «король», и эта точка зрения, по-видимому, объясняет, почему мужчины по-прежнему склонны иметь больше власти и богатства, чем женщины. А во-вторых, набор идей, на которых основан тестостерон Рекс, в настоящее время исчез из научной области.

Какие проблемы с этим видом?

Одна из проблем заключается в том, что тестостерон Рекс основан на устаревшей версии эволюционной биологии, которая предполагает, что сексуальная конкуренция важна только для мужчин. Эта идея возникла из наблюдения, что у мужчин репродукция выглядит, если можно так выразиться, менее трудозатратной, чем у женщин. От отца требуется только семя, в то время как мать должна в течение 9 месяцев выносить ребенка, потом родить и вскормить грудью. Поэтому риску конкуренции за статус, ресурсы и партнеров подвержены только мужчины. Но процесс воспроизводства оказывается гораздо более тонкой и полной различных нюансов историей, чем эта теория. Половые роли разнообразны и динамичны, а ранг и ресурсы женщины могут существенно повлиять на ее репродуктивный успех.

Представление тестестерона Рекс также предполагает, что «адаптивное поведение» мужчин и женщин - способы поведения, которые привели бы к увеличению репродуктивного успеха в нашем эволюционном прошлом - заключено в наших половых хромосомах и гормонах. Но даже у других видов эти адаптации могут исчезнуть или даже поменяться местами между «мужским» и «женским», когда что-то важное в окружающей среде меняется. Подумайте, что это значит для людей. Мы наследуем богатую культуру с нормами, ценностями и ожиданиями, которые со временем могут меняться и действительно меняются, и среда, в которой мы развиваемся, совершенно отличается от той, в которой жили наши предки. Сегодня мы имеем контрацепцию, у нас есть законодательство, говорящее нам о равных возможностях, отпуск по уходу за ребенком и современные технологии, которые влияют на наше гендерное поведение.

Итак, насколько важна роль тестостерона в формировании гендерных различий?

Когда мы думаем: «О, мужчины такие, а женщины такие», тестостерон кажется очевидным объяснением, поскольку мужчины подвергаются гораздо большему воздействию, чем женщины. Но различия между мужчинами и женщинами в «мужских» чертах, таких как риск и распущенность, намного меньше различий в уровнях тестостерона, поэтому не существует простой зависимости между уровнем тестостерона и мужественностью. Это соответствует тому, что мы знаем о тестостероне. Его уровень в крови является лишь одной частью очень сложной гормональной системы, а тестостерон является лишь одним из многих факторов, которые влияют на принятие решений и поведение.

Какое значение это имеет для того, как мы размшляем о гендере?

Вера в то, что различия между полами велики, зафиксированы и глубоко биологичны, станет бесполезной, если больше мальчиков, играющих в куклы, больше пап, заботящихся о детях, или больше женщин в науке и на руководящих должностях.

Но также, когда мы обсуждаем гендерное равенство, на заднем плане всегда возникает идея, что естественные пределы будут установлены тем фактом, что мужчины, а не женщины, эволюционировали, чтобы бороться за статус и ресурсы, а женщины - за заботу. Наука теперь показывает, что фундаментальные предположения, стоящие за этим, находятся под вопросом - тестостерон Рекс мертв, и пришло время найти преемника.

Фото: maestriamuseologia.org

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