Физические отличия мужчин и женщин создала эволюция

Есть несколько эволюционных различий между мужчинами и женщинами. Они развивались независимо друг от друга, поэтому два пола имеют физические различия.

Эволюция отдает предпочтение мужчинам, у которых много детей, поэтому их биологический вклад в размножение являет собой только мужское семя. А вот женщинам необходимо поставлять всю энергию и питательные вещества для того, чтобы вскормить и вырастить ребенка. Поэтому у них развились матка, плацента и молочная грудь.

Тем не менее, существует предел того, насколько далеко могут различаться два пола. Мужчины и женщины отличаются только одной хромосомой, и все физические и гормональные различия между полами в конечном итоге определяются хромосамами X b Y.

В самом ли деле мозг мужчины и мозг женщины принципиально различны?

Многие из нас хотя бы однажды пожали плечами и вздохнули: «Я не знаю, мы просто по-другому устроены». Сколько в этом правды? Ученые из Университета Пенсильвании думают, что это врено. При исследовании различий в коннектомах - картах нейронных связей в головном мозге - двух полов, команда обнаружила большое нейронное соединение, которое проходит по направлению из передней части в заднюю часть мозга в пределах одного полушария у мужчин, а также больше нейронных связей между левым и правым полушариями у женщин.

Полученные результаты подтверждают давние, но противоречивые гендерные стереотипы, о том, что мужчины превосходят женщин в концентрации на отдельных видах восприятия, таких как чтение карт, в то время как женщины более эффективны в режиме многозадачности или работе в группах, утверждают исследователи.

«Данные карты нейронных связей указывают нам на полное различие - и в то же время взаимодополняемость - в построении человеческого мозга, которое помогает обеспечить потенциальную нейронную основу для понимания, почему мужчины преуспевают в одних задачах, а женщины - в других», - сказала Рагини Верма, один из авторов эксперимента.

Несмотря на данное утверждение, исследование подверглось критике за неспособность объяснить нейропластичность - тот факт, что нейронные соединения в мозге могут реорганизоваться ввиду изменений в поведении и окружающей среде.

Дороти Бишоп, профессор нейропсихологии развития Оксфордского университета, сказала: "То, как графически представлены результаты, делает их впечатляющими, но их эффекты, вероятно, будут очень незначительными - я подозреваю, что различия в рамках одного пола значительно больше, чем различия между полами".

Фото: kladovochkasovetov.ru

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