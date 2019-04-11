Признаки поверхностного человека

Чёткое определение пустого человека дать несколько затруднительно, разные люди вкладывают в него различный смысл, и не всегда их рассуждения обоснованы. Тем не менее, существует ряд признаков, по которым можно опеределить поверхностного человека, к которому стоит приглядеться повнимательнее и, возможно, изменить своё к нему отношение.

1. Отсутствие собственных убеждений

Человек, не имеющий своего личного мнения и подстраивающийся под чужое, однозначно не заслуживает доверия. Он не просто принимает стороннюю точку зрения, а, даже не задумываясь, меняет свои убеждения на более подходящие в конкретной ситуации. Он предпочитает смотреть на мир чужими глазами и не обращает внимания на то, что его взгляды сегодня полностью противоположны вчерашним.

2. Оценочные суждения

Поверхностные люди с лёгкостью дают свою оценку окружающим - как правило, негативную. Для этого им не нужны никакие доказательства, своё решение они могут принять из-за любой малейшей не приглянувшейся им детали облика или поведения. А иногда и просто так, потому что захотелось. То же касается и положительного мнения - каким бы плохим человек не был на самом деле, они будут им восторгаться и приводить в пример из-за какого-либо импонирующего им факта.

3. Зацикленность на внешности

Когда человек хочет хорошо выглядеть и прикладывает к этому усилия - это достойно уважения и поддержки. Но когда он способен думать и говорить исключительно о внешности, стремиться к идеалу в ущерб всему остальному и игнорируя все противопоказания, или даже общаться только с людьми, отвечающими его представлениям о привлекательности, это свидетельствует о его недалёкости или юном возрасте и сильной внушаемости.

4. Бесконечные сплетни

В разговоре с таким собеседником фигурируют только сплетни, слухи и домыслы, порой полностью оторванные от реальности. Кроме этой тематики человеку больше ничего не интересно - да и сказать бывает более нечего.

5. Чрезмерный материализм

Главной целью таких людей стоит приобретение различных материальных, зачастую "статусных" вещей, даже если эта вещь им не нужна и ради её покупки они вынуждены взять очередной кредит. Зато есть чем похвастаться перед окружением.

6. Нежелание развиваться

Если человек абсолютно не желает учиться и узнавать что-либо новое, даже если это необходимо ему хотя бы в работе, ему сразу можно поставить клеймо пустого.

7. Стремление к повышеному вниманию

Неважно, каким образом и в каком ключе, но такие люди всеми силами пытаются заставить говорить только о себе. Они не видят разницы, положительно о них отзываются или отрицательно, главное - что именно они являются темой разговора.

8. Непомерное увлечение социальными сетями

Без соцсетей сейчас практически никуда, многие зарегистрированы хотя бы в одной. Но вот стремление описывать буквально каждый свой шаг и мысль, сопровождая всё это фотографиями, показывает человека весьма поверхностным. Как и непрерывная слежка за такими людьми.

9. Они считают, что все вокруг им должны

Часто это мнение ни на чём не основано, окружающие просто должны оказать услугу такой "замечательной" личности, но иногда притягиваются причины вроде "ты мой друг/брат/коллега...", "у тебя больше времени, я вечно занят", или даже "ты богаче, тебе жалко?". Как правило, ни о какой компенсации в таком случае речи не идёт, а после выполнения просьбы человек тут же пропадает.

Читайте также

Николай Цискаридзе: «С красивой пустышкой жить скучно»

Походка - зеркало души

Почему красивых считают глупыми?

Шопоголизм: болезнь или пристрастие?