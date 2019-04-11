Пассивная агрессия: как ее распознать и не поддаться

Агрессия может проявляться не только открыто и явно, но и скрыто, это опасно, если вы вовремя не распознаете такую агрессию в себе или ближнем.

Некоторые люди становятся пассивными агрессорами, хотя сами того не замечают. Чтобы распознать пассивного агрессора, нужно примерить на него несколько главных критериев. Первое - пассивный агрессор привык откладывать все дела на неопределенный срок. Он делает все только тогда, когда другого выхода уже просто нет. Второе - такой человек не выполняет свои обещания. Очень часто пассивные агрессоры избегают какой бы то ни было эмоциональной окраски в общении с кем-то. Как правило, пассивные агрессоры в любой ситуации делают виноватым кого-то, но не себя, не признают ошибок, переворачивают ситуацию вверх дном, чтобы выйти из нее победителем. Очень часто такие люди пытаются запутать оппонента, не говорят ничего прямо. Пассивный агрессор не напишет и не позвонит. Такие люди, как правило, никогда не просят прощения, даже если знают точно, что в чем-то виноваты.

Что такое «пассивность»? Если перевести с латинского языка это слово, оно означает «страдающий». Получается, что пассивными агрессорами часто становятся люди, имеющие много страхов. Они бездействуют, потому что всего боятся.

Чтобы не попасться на крючок пассивного агрессора, нужно не поддаваться на провокации, замечать, когда человек увиливает от ответа или игнорирует вас. Еще очень важно указывать агрессору на его поведение. Когда он пытается вывести вас из себя, укажите ему на то, что происходит, дайте понять, что вы видите его манипуляции. Например, если агрессор намерено выгораживает себя, делая вас виноватым, так ему и скажите. Сам он знает правду, а поняв, что и вы ее знаете, он в следующий раз подумает перед тем, как вас обвинять.

Конечно, пассивный агрессор всегда отрицает то, на что ему указывают. Вам нужно не обращать на это внимание и все равно указывать на моменты, когда агрессор проявляет свой гнев. Еще очень важно не отвечать таким людям зеркально. То есть - вы должны показать, что понимаете их стратегию, их логику и прочее - тогда с вами будут считаться.

Пассивных агрессоров, на самом деле, не так уж и мало в нашем повседневном окружении, просто мы, как правило, не акцентируем внимание на поведении человека, не анализируем его. Если начать подмечать перечисленные выше критерии, вы поймете, о каком типе людей идет речь. Дальше у вас есть варианты - принять человека таким, попытаться помочь ему скорректировать поведение и просто перестать поддерживать отношения.

Фото: estet-portal.com

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