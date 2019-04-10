С критикой сталкиваются все. Но обычная реакция человека - если не возмутиться в ответ, то быстренько выкинуть обидные слова из головы, предварительно пожаловавшись друзьям и получив от них всяческую поддержку.

Подобное отношение, тем не менее, допустимо лишь в ситуациях, когда критика абсолютно не аргументирована и не содержит ничего, кроме негатива. Но в остальных случаях её не стоит ни игнорировать, ни выдавать ответную недовольную реакцию.

Прежде всего, услышав критику, надо взять свои чувства под контроль, чтобы не допустить действий, о которых потом придётся сожалеть. Не стоит поддаваться порыву тут же унизить оппонента и в отместку раскритиковать его, даже если действительно есть за что. Помогут простые практики вроде счета до десяти и глубоких размеренных вдохов.

Затем к собеседнику необходимо прислушаться, не прерывая его, если он не задает вопросов. Возможно, в его словах есть рациональное зерно, которое следует взять на вооружение. И даже если факты недостоверны, нужно дать критику полностью высказаться, и только потом, не повышая голоса, сообщить о его заблуждениях и обоснованно объяснить свою позицию. А если мнения абсолютно не схожи и нет возможности переубедить оппонента, следует помнить, что взгляды на мир у человека формируются в том числе и исходя из полученного опыта, который у всех людей различен, и каждая точка зрения по своему верна и имеет право на существование. Эту позицию нужно постараться донести и до собеседника.

Если окажется, что критик действительно прав, нет ничего постыдного в том, чтобы признать свою ошибку, взять ответственность за свои слова и извиниться, если беседа перешла допустимые границы. Держаться за неверную позицию, полностью осознавая её ошибочность - не самый достойный поступок.

Но иногда получается и так, что при всех усилиях разговор скатывается к обиде и недовольству с обеих сторон. Дальнейшее развитие конфликта не приведёт ни к чему хорошему, а потому стоит сообщить оппоненту, что его слова услышаны и приняты к сведению, и закончить спор, сменив тему на другую. Если есть желание, можно вовсе закончить разговор о предмете критики или перенести его на будущее, когда обе стороны успокоятся, лучше подготовятся и будут в состоянии вести непринуждённую беседу с высказыванием аргументов.

Не следует даже вступать в диалог или вовремя оборвать его, если спор уже ведётся, если критик считает нормальным проявлять агрессию, а вся его речь превращается в поток оскорблений. Такие люди зачастую не стремятся доказать свою точку зрения, а желают поиздеваться над собеседником и выплеснуть собственные эмоции. Даже если он совершенно не прав, лучше сохранить свои нервы и просто проигнорировать его.

Фото: www.psychologos.ru

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