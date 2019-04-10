Чтобы быть здоровым человеком, который любит житзнь и чувствует себя счастливым, нужно научиться положительному мировосприятию.

Люди, которые всю свою энергию отдают на то, чтобы больше заработать, чтобы занять престижное по меркам общества положение, все время напряжены. Такое напряжение не позволяет человеку быть спокойным в душе, а значит - счастливым и здоровым.

Советов много. Например, нужно больше времени проводить на природе, больше общаться с теми людьми, с которыми вам хорошо, с которыми вы заряжаетесь позитивной энергией. Также важно понимать, что спокойствие нервной системы гарантирует человеку расслабленное состояние, а значит - он отдыхает. Если не делать такие передышки, будь то выезд на природу или теплые семейные вечера, одного сна в ночное время суток будет мало. Так вот, когда человек испытывает нервное возбуждение, он заставляет сокращаться мышцы, такое состояние дискомфорта приводит к тому, что многие заболевания получают почву для развития.

Что же такое аутогенная тренировка? Это реабилитация не только тела, но и души. Если вы не верите в существование души, то эта тренировка для вашей нервной системы. Такие занятия помогают человеку владеть собой, он становится более защищен по отношению к различным заболеваниям. Конечно, в этом вопросе помогут психологи и психотерапевты. Аутотренинг можно начать со специалистом, а продолжить уже самостоятельно. Занятия помогут быстро восстановиться после напряженной работы, постоянного физического напряжения.

Например, в качестве такой тренировки на рабочем месте можно просто расслабиться, сидя на стуле. Наклонить туловище вперед и закрыть глаза - очень простой способ. В этот момент нужно расслабиться и улыбнуться. Сидеть так нужно примерно минут пять.

Характер, настроение, здоровье, гармония в семье и на работе - всего этого можно достичь, если просто заняться аутогенной тренировкой. Положительные мысли настраивают отдохнувший организм на эффективную работу. Укрепить свой иммунитет и помочь себе стать счастливее реально. Плюсы аутогенных тренировок еще и в том, что они очень просты, не требуют никакого оборудования, никаких ресурсов, нужно только ваше желание и время. Что стоит выйти на 10 минут из офиса в ближайший сквер во время обеда? Вечером того же дня человек уже не будет чувствовать себя таким уставшим, как накануне. Главное - превратить такие тренировки в ежедневный ритуал.

Фото: www.ps-box.ru

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