Счастье дает человеку преимущество, когда нужно изучать новые вещи. В этой статье мы расскажем, как это работает.

Первое - это химическое преимущество. Счастье и положительные эмоции связаны с гормонами дофамином и серотонином. Когда эти вещества попадают в мозг, они оказывают положительное влияние на нашу память, а также на способность к обучению. Химические вещества увеличивают способность мозга устанавливать соединения быстрее. Таким образом гормоны делают человека более креативным и улучшают навыки решения проблем.

Счастье и положительные эмоции не только повышают навыки обработки информации, но и помогают запоминать новую информацию и ускоряют доступ к ней в будущем. Даже одни только счастливые мысли помогают в обучении. Успехи в обучении счастливых и позитивных людей доказаны множеством экспериментов.

Достаточно взглянуть на эксперимент, в котором группа исследователей работала с четырехлетними детьми. Дети выполняли различные познавательные задачи - необходимо было собирать блоки различной формы. Одну группу детей просто попросили собрать блоки как можно быстрее. Другой группе было поручено точно такое же задание, но перед началом занятий детей попросили подумать о чем-то, что делает их счастливыми. Вторая группа справилась гораздо лучше - выполнила задание быстрее и с меньшим количеством ошибок.

Это достаточно значимое открытие. Если размышление о чем-то, что делает человека счастливым, может значительно улучшить производительность, представьте себе эффект от постоянного применения такого способа. Тот факт, что это так повлияло на детей в возрасте всего 4 лет, убедительно доказывает, что положительные мысли работают. Дети, вероятно, думали о чем-то вроде своей любимой игрушки или конфеты.

И это еще не все. Счастье имеет много других положительных эффектов: иммунная система становится сильнее, жизнь в среднем удлиняется на 10 лет, даже зрение улучшается.

Фото: www.psyh.ru

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