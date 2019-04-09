Почему важно общаться с внутренним ребенком

Люди привыкли думать, что с приходом взрослой жизни человек постепенно отходит от детства, забывает важные моменты и старается перерасти достоинства и важные поступки, которые были совершены в детстве или ранней юности.

Да, процесс взросления подразумевает уход от привычных действий и слов, полное понимание ответственности, но специалисты утверждают, что внутренний ребенок остается в человеке на протяжении всей жизни, и он выбирает - вести с ним диалог или отстраниться и забыть о приключениях и наивности, присущей малышам. Независимо от позиции, должности и положения в обществе на психологическом уровне будет чувствоваться потребность в мысленном возвращении в прошлое, обдумывании тайн и принятии решения - нужно слушать ребенка внутри или отказаться от его навязчивых идей.

Степень близости и возможность вступать в диалог с внутренним ребенком зависит от детства человека, его развития и процесса воспитания, для него основы закладывают родители. Их отношение может сформировать четкую картину счастливого детства с возможностью находиться рядом с мамой и папой, спрашивать у них о непонятных вещах и стараться проявлять чувства и эмоции, не стесняясь реакции или отказа от проведенного вместе времени. Внутренний ребенок является частью психики человека, его составляющей, помогающей на время становиться проще и спокойнее, веселее и мягче. Но ситуация может быть в корне другой, если малыш не получал должного внимания со стороны родителей, боялся подходить к ним и старался большую часть времени проводить в одиночестве, забывая о друзьях, играх и перспективном будущем.

Многие легко прощаются с детством, в котором не было места для радости и похвалы, они находят отдушину в работе, делах, собственной семье... Но заглушить голос внутреннего ребенка бывает очень сложно: он хочет напомнить о себе, рассказать о боли и печали, возможно, перенести часть во взрослую жизнь и дать понять, что важность и ценность нормального воспитания и внимания родителей может отразиться и на взрослой жизни человека. Борьба с подобными проявлениями будет нелегкой, но стоит начать разговор для собственного блага - молчание и игнорирование может привести к большим потерям.

Общение с малышом, сидящим внутри, важно из-за его возможности влиять на ход событий, происходящих в настоящее время. Если прислушиваться к сердцу и его призывам поступить иначе, можно понять, что в важные моменты он пытается помочь, отгородить от неверного выбора, позволить подумать над правильным решением. Его способности не останавливаются на помощи, детские черты делают человека более восприимчивым к потерям или событиям, но позволяют оставаться настоящей личностью, способной сочувствовать и сопереживать. Ведь современный мир не может гарантировать того, что проявлять чувства и иметь особенности будет можно и нужно в скором времени.

Фото: www.psychologies.ru

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