Одиночество не является болезнью или проблемой, но его ощущение не позволяет человеку успокоиться, подумать о нормальной жизни без принижения собственного достоинства и стать частью большой семьи, населяющей всю планету.

Когда не чувствуется связи с внешним миром и огромными толпами людей, а по душе приходятся одинокие прогулки или медитация на берегу моря - это нормально. Но частые мысли об одиночестве среди близких, семьи, любимых друзей говорят о существовании небольших проблем, имеющих основу в детстве и отношении родителей к воспитанию и теплу, помощи и поддержке, которая должна складываться из взаимного желания находиться рядом и становиться ближе друг к другу. Чтобы избавляться от данного вида одиночества, нужно разобраться в причине, повлиявшей на состояние психики.

1. Без разговорах о больном и важном

Существуют семьи, где не обсуждаются успехи и поражение, где проявления эмоций - просто возможность раскрасить серые будни и сделать их ярче и красочнее. Родители могут не понимать, что ребенку нужно высказаться и стать ближе. Малыш понимает, что есть друзья, есть родители, большая семья, но не с кем поделиться важным и сокровенным, некому рассказать о совершенной ошибке и получить совет. Невозможность быть ближе и открываться переносится во взрослую жизнь, скрытность и замкнутость остается и не позволяет почувствовать нужность собственной личности, её значимость для окружающих людей. Одиночество в толпе становится правилом, влияющем на мысли и поступки.

2. Игнорирование чувств

Когда все члены семьи думают о неважности полного доверия, то ситуацию можно изменить, если обратиться к знающему специалисту. Игнорирование чувств является еще одной формой или причиной, по которой выросший малыш начинает отгораживаться от мира, не видит будущего и старается отойти от построения любых взаимоотношений с людьми. Ему приятно находиться в компании близких, но он не чувствует нужности и заботы, ведь в детстве ребенок запомнил, что его чувствами пренебрегали, отодвигали подальше и старались останавливаться на победах или внешнем виде. А родителям нужно было просто прислушаться к словам, помочь справиться с переживаниями и показать, как важно быть рядом в сложные моменты.

3. Единичный случай

Человек, ощущающий острое одиночество, думает о счастье окружающих, их возможности чувствовать тепло и поддержку, понимать ценность правильного восприятия взаимоотношений между людьми. Но похожая проблема беспокоит многих, не дает спокойно спать, выводит из строя и заставляет думать об отличиях или резких словах, сказанных накануне. Не страшно - почувствовать одиночество, гораздо страшнее - на самом деле оказаться одному в пустой комнате без близких. Нужно провести границы между понятиями и постараться осознать, почему появляется боязнь перед важными моментами и искренне сказанными словами.

Фото: www.psyh.ru

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