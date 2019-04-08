Ребенок идет в школу: психологическая подготовка

Поход в школу - ответственный и очень важный момент в жизни каждого ребенка и... его родителей. Даже если дитя уже умеет читать и писать, это не значит, что он полностью готов к школе. Не менее значима и психологическая готовность к новому этапу развития. Как же подготовить ребенка к школе?

Ребенок и социум

Говоря о психологической подготовке ребенка, прежде всего стоит обратить внимание на его готовность к общению - с одноклассниками, учителями. К сожалению, ученики не всегда бывают готовы взаимодействовать с другими людьми в новом коллективе. Особенно это характерно для детей, которые не ходили в детский сад, постоянно находились дома, с близкими и родными. В этом случае у них нет достаточного опыта, чтобы знать, как себя вести в конфликтах, во время совместной деятельности. Именно поэтому родителям стоит заранее задуматься об этом. И не отвечать за ребенка, когда его о чем-то спрашивают, больше создавать ситуаций, где ему придется строить коммуникации с другими.

Дошкольник и его эмоции

В подготовке к школе очень важна и эмоционально-волевая сторона вопроса. В первом классе ребенку приходится делать много того, что он не хотел бы делать. И к этому он должен быть готовым. Процесс обучения в школе не всегда бывает очень интересным и захватывающим, поэтому ребенку необходимо научиться преодолевать себя. Развить этот навык поможет игровая деятельность. Любые настольные игры, шахматы, шашки уже дисциплинируют маленького человека, заставляя его дожидаться своего хода, достойно принимать поражение и т.д. Кроме того, очень полезно приучить малыша к смене деятельности, чередуя спокойные игры, чтение, рисование с шумными и подвижными. Так ребенок будет понимать, что всему свое время: на уроке нужно сидеть тихо и смирно, а на перемене можно и побегать, расслабиться.

Мышление первоклассника

Не только чтение и письмо являются показателями интеллектуального развития ребенка. Он должен быть в целом готов к интеллектуальным занятиям. По сути, это умение думать, делать анализ, приходить к выводу. Такие простые мыслительные процессы, как сравнение и обобщение начинают развиваться уже с младенческого возраста. Естественно, на этом пути нельзя пресекать интерес ребенка, который постоянно ведет его на пути познания мира. И в школе выстраивание причинно-следственных связей только продолжится.

Мотивация к обучению

Очень важно, чтобы к тому моменту, как ребенок пойдет в школу, он сформировал положительное отношение к самому себе, учебе, учителю. Нередко получается так, что ребенка отрицательно настраивают его старшие товарищи: в школе скучно, неинтересно, ставят плохие оценки, ругают. Взрослым необходимо расставить точки над «i» и объяснить дошкольнику, что всё зависит только от него - его прилежания, ответственности, старательности. Не менее важно настроить ребенка на успех, не скупясь на похвалы, но только за конкретные результаты, а не каждый шаг. По сути к школе ребенок готовится всю предыдущую жизнь, поэтому очень важно помочь ему вступить в этот новый важный этап, обеспечив максимальный душевный и психологический комфорт.

Фото: www.kakprosto.ru

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