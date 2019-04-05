Попасться манипуляторам может каждый, даже тот, кто считает себя уверенным и умным человеком. Так как же вычислить, что вами манипулирует собеседник? Во-первых, вы испытываете чувство вины. Как правило, после того, как человеком попытались им манипулировать, у него появляется чувство угнетения и чувство собственной вины. Дело в том, что ваш человек-манипулятор во всем старается обвинить вас - свою жертву, даже если вы не имеете к ситуации никакого отношения. Допустим, на вечеринке он изрядно выпил и устроил драку, а утром уже упрекает вас - друга, потому что вы не контролировали его и дали сильно напиться.

Во-вторых, манипулятор никогда не будет брать ответственность за свои поступки. Во время разговора ваш собеседник будет постоянно приводить нелепые аргументы, которые, якобы, доказывают его правоту. Таким образом он «переводит стрелки» и постоянно преподносит информацию так, как ему будет выгодно. Кстати, это касается абсолютно любой ситуации.

Третий признак - изоляция. Чтобы человек, над которым происходит манипуляция не успел кому-то рассказать о своих впечатлениях, манипулятор старается окружить его и полностью оградить от общения с кем-то еще. Например, манипулятор постоянно звонит вам, ревнует к друзьям, следит за тем, куда вы ходите. Также он систематически навязывает вам свое общество. Просто таким образом он хочет полностью подчинить все ваши действия. Например, человек, которым манипулируют, может не помнить, когда в последний раз встречался со своими близкими и друзьями.

Вычислить манипулятора не так уж сложно. Помните, что он ревнует к близким и постоянно обижается, если вы сходили куда-то без него. А если он узнает, что у вас появился новый знакомый, то может даже закатить сцену ревности. Если такое начинает происходит с вами, то ограничьте общение с таким ревнивцем. Хотя бы на время прекратите общаться с ним. Как правило, манипулятору просто нужна жертва. Поэтому, если это ваш коллега или одногруппник, то через какое-то короткое время он переключится на новую жертву, а о вас совсем забудет. Можно перестать быстро отвечать на звонки и все его смс, делайте это с промежутком в два часа или же вообще не перезванивайте, гуляйте с другими друзьями. Так вы сможете самостоятельно выстроить личные границы, в которые не смогут вторгаться манипуляторы.

Фото: www.cosmo.ru

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