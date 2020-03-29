Расхожая истина, что мужчины родом с Марса, а женщины с Венеры подтверждается тем, что большинство женщин не выносит некоторые черты характера и привычки мужчин.

"Бабское поведение"

Если мужеподобных женщин представители сильного пола ставили на первое место в своем антирейтинге, то и дамы не остались в долгу. Женское поведение мужчины вызывает крайнее неприятие у противоположного пола. "Чрезмерная болтливость, постоянные селфи, разглядывание себя в витринах магазинов — первые признаки того, что от мужчины надо бежать", — делятся своим опытом женщины.

Патологическая жадность

Экономность — это, конечно, положительное качество, но только не по отношению к женщине. Можно не обращать внимание на отсутствие конфетно-букетного периода в надежде на будущую рачительность супруга, но на самом деле это первый звоночек, что избранник — скряга. "Будьте уверены, он будет считать каждый съеденный круассан и чашку кофе", — уверены представительницы женского пола.

Инфантилизм

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Да, все эти игры в "танчики" и приставки — это суровая реальность большинства женщин, которые вынуждены терпеть первые "40 лет детства" своего мужчины. Сюда же относится и неспособность принимать решения и брать на себя ответственность — какой из него глава семьи.

Неряшливость

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В большинстве своем женщины аккуратны и стремятся к порядку, поэтому разбросанные по квартире носки, забрызганное пастой зеркало в ванной не могут быть восприниматься спокойно. Особенно раздражают дам попытки удовлетворить в их присутствии все физиологически потребности: начиная от чавканья и заканчивая испорченным воздухом.

Замашки эгоиста

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Неготовность мужчин поступиться собственными интересами и ограничить себя в чем-то ради семьи не может не раздражать представительниц прекрасного пола. Нежелание ехать в отпуск потомки Адама запросто могут объяснять жгучим желанием посмотреть все матчи чемпионата мира. А съесть втихомолку последний кусок торта или высыпать в свою чашку последний сахар — это те мелочи, которые также характеризуют мужчину как эгоиста.

Ни капли сочувствия

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Мужчины в принципе не способны проявлять эмоции и быть чувствительными, поэтому ждать от их рационального сознания сочувствия было бы по меньшей мере опрометчиво. Но женщинам хочется чувствовать заботу и любовь, которая, по их мнению, также проявляется в способности посочувствовать в нужный момент и оказать поддержку. Если не делом, то хоть на словах.

Отчаянный флирт

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Огромное количество комплиментов, неуместно расточаемых мужчиной, может также раздражать женщин, как и полное отсутствие приятных слов. Как и во всем, в ухаживаниях необходимо соблюдать меру, иначе мужчина рискует попасть в "чёрный список". Некоторые дамы даже выражают удивление: что может быть приятного в обычае целовать руку? "Слюни на руке не могут вызвать симпатии", — считают они. Особенно аккуратными мужчинам нужно быть в отношении прикосновений: многие девушки не терпят их на этапе ухаживаний.