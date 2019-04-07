Что делать, если у ребенка есть плохой пример для подражания

Если родители привыкли к данной модели поведения, они стараются её придерживаться, то с ростом ребенка изменений не будет . Он может начать чувствовать давление или бояться высказать собственное мнение, ведь любимая мама тоже не может этого сделать. Плохой пример для подражания - это не конец истории или самый худший её исход. Он лишь дает старт для использования различных средств, которые помогут найти нужный выход и дать ребенку то, что он хочет слышать и видеть, чтобы стать настоящим человеком.

Хорошим примером могут стать значимые личности или люди, упорно шедшие к цели. Мозг маленького ребенка уже начинает понимать, что родные и люди с картинок - две разные истории. Но один из родителей может дать ему понять, с помощью каких качеств человек может добиться желаемого, почему ему стоит заботиться об окружающих и т.д. Детская боль начнет утихать, ребенок станет интересоваться другими значимыми людьми, поймет о важности их вклада в общество. Такое развитие событий не отменяет вопросов о маме или папе, об их поведении. Не стоит указывать ребенку о задавании допустимых вопросов, он закроется в собственном мире. Когда малыша будет готов, нужно рассказать об особенностях человека, его выборе и желании оставаться с данной жизненной позицией.

Искать вдохновение можно и в книгах. Если с детства прививать любовь к литературе, то даже не придется искать хороший пример для подражания. Модели поведения, встречающиеся в книге, могут восприниматься ребенком неправильно. При хорошем разграничении на два понятия в голове возникает четкая картина того, что определенный герои относится в белой, либо к черной стороне. Данные произведения часто можно встретить на ранних периодах литературы. С возрастом ребенок начнет понимать, что жизни больше похожа не те книги, где герой может меняться по ходу повествования. И его мечты, желания, модель поведения - всё приходит в норму, когда человек этого действительно хочет.

Фото: otveklik.com

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