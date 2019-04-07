Типы подростков, которые могут вывести из себя

1. Повышенное чувство собственного достоинства

Можно подумать, что высокая самооценка является плюсом и лишь помогает подростку в его нелегкой жизни в данный период. Но завышенное чувство собственного достоинства делает их заносчивыми, дети начинают ставить себя выше окружающих, своих друзей. Они буквально могут считать лишь одно мнение верным, лишь одну точку зрения окончательно правильной. Часто данный тип подростков дает советы, он не боится быть униженным, но подвергается резким словам. Специалисты и психологи уверяют, что за данной моделью поведения чаще всего скрываются сильные комплексы. А подобный выбор - лишь большой щит, позволяющий правильно использовать возможность быть лучше. Резкая потеря желания оставаться с таким чувством часто приводит к полному опустошению. При его появлении подростку нужна поддержка и забота.

2. Пожизненный пессимизм

Обычный пессимист отличается тем, что в его сознании и голове могут случать проблески добра и веры в прекрасное, положительное. Пожизненный пессимист как раз начинает формироваться в подростковом возрасте, он может развиваться и переходить в подобными мыслями во взрослую жизнь. Каждый день становится испытанием на прочность, он слишком серый, а события, происходящие вокруг, задевают и не дают верить в светлое настоящее и будущее. Поведение данного типа может выводить из себя довольно редко. Понимающий человек знает, что такому подростку скорее нужна помощь, а не очередные разборки. Он будет рад, если получится нормально поговорить и понять причину появления такого пессимизма.

3. Выдуманная боль

Здесь частой причиной является недостаток внимания. Подросток, замечающий популярность друзей или наличие у них потенциальных знакомых, может столкнуться с появлением чувства ненужности, полной апатии. Ему начинает казаться, что окружающие не уделяют должного внимания. Данная модель поведения похожа на совсем ребяческие поступки, но подросток переживает и боится остаться наедине с собственными мыслями. Он часто придумывает различные ситуации, чтобы показать боль, скопившуюся из-за недостатка внимания. Такое поведение будет выводить тех, кто не может справиться с проявлением слабости от другого человека. Но даже взрослый может столкнуться с подобной проблемой и ему так же будет нужно крепкое плечо рядом.

Фото: tests-hardware.com

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